Jharkhand Weather Update: रांची सहित पूरे झारखंड में बढ़ेगा और घटेगा तापमान, रैन बसेरा की मांग को लेकर लिखा पत्र

जागरण संवाददाता, रांची। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में ठंड का असर लगातार घट बढ़ रहा है। रांची समेत सभी 24 जिलों में कनकनी तो बढ़ी है लेकिन पिछले दो दिनों से तापमान में वृद्धि ने ठंड के असर को कम किया है। हालांकि देर रात और अहले सुबह रांची में कनकनी बनी रहती है।

मौसम विज्ञान केंद्र रांची द्वारा जारी पूर्वानुमान में बताया गया कि अगले तीन दिनों तक यानी 30 नवंबर, 1 और 2 दिसंबर को न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की वृद्धि होगी, जिससे ठंड का असर कम होगा। 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट इसके बाद अगले दो दिनों यानी 3 और 4 दिसंबर को तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी और ठंड का असर बढ़ने लगेगा। इस दौरान राजधानी रांची में सुबह में कोहरा या धुंध और बाद में आसमान में सामान्यत: बादल छाए रहेंगे।

पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो पूरे राज्य में मौसम शुष्क बना रहा। सबसे अधिक अधिकतम तापमान 29.9 डिग्री सेल्सियस गोड्डा का जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री सेल्सियस गुमला का रहा। रांची का अधिकतम तापमान 25.9 डिग्री सेल्सियस वहीं, राजधानी रांची की बात करें तो अधिकतम 25.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11.8 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। बता दें कि इन दिनों उत्तर पश्चिमी दिशा से ठंडी हवा का आगमन कुछ कम हुआ है, जिस कारण तापमान में वृद्धि हुई है।

वहीं, बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान दित्वा का असर झारखंड में कम ही दिख रहा है। मौजूदा स्थिति के अनुसार इसके उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। वर्तमान में मौसम विज्ञान केंद्र इस चक्रवाती तूफान पर नजर बनाकर रखा जा रहा है।

30 नवंबर को रांची में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच है और मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार मैच के आयोजन में कोई बाधा नहीं आएगी। इसका झारखंड पर फिलहाल तो कोई असर दिखाई नहीं देता है। ठंड से बेघरों की जान पर खतरा, ह्यूमन हेल्पलाइन ने मुख्यमंत्री व डीसी को लिखा पत्र ह्यूमन हेल्पलाइन ने शनिवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं जिला उपायुक्त को पत्र लिखकर कहा है कि राज्य में रात का पारा गिर चुका है, पर अलाव, रैन बसेरा एवं कंबल की व्यवस्था नगण्य है।