Jharkhand AQI Today: रांची सहित कई जिलों की हवा हुई खराब, जानिए आज कैसा रहेगा मौसम

डिजिटल डेस्क, रांची। झारखंड के मौसम कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन दीवाली के चलते हवा जरूर खराब हो गई है। एक्सपर्ट के मुताबिक हवा की गुणवत्ता बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों के लिए जोखिमपूर्ण है। ऐसे में बाहरी गतिविधियों को सीमित करें। अगर निकलना जरूरी है, तो मास्क पहनकर निकलें।

एक्वावेदर की ओर से जारी किए गए डाटा के अनुसार, रांची का AQI आज 170 दर्ज किया गया, जो कि अस्वस्थ श्रेणी में आता है। इसके अलावा बोकारो का 156, धनबाद का 154, गिरीडीह का 146, रामगढ़ का 138 और चक्रधरपुर का AQI 131 दर्ज किया गया, जो कि खराब है। वहीं जमशेदपुर का AQI 98, हजारीबाग का 136 और देवघर का AQI 131 दर्ज किया गया है।

प्रमुख शहरों का तापमान तापमान की बात करें, तो पूरे प्रदेश में तापमान 24 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। रांची का तापमान सुबह 24 डिग्री सेल्सियस, जमशेदपुर का 26 डिग्री सेल्सियस, धनबाद का 29.2 और चक्रधरपुर 26.4 दर्ज किया गया। आज सूर्योदय सुबह 05:48 बजे हुआ, वहीं सूर्यास्त शाम 5 बजकर 18 बजे होगा।

दक्षिणी झारखंड में बारिश की संभावना बारिश की बात करें, तो दक्षिण झारखंड के सिमडेगा, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम सरायकेला में बूंदाबांदी या हल्की बारिश हो सकती है। यहां न्यूनतम तापमान 20-22 और अधिकतम तापमान 33-34 रहने की संभावना है।