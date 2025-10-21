Language
    Jharkhand AQI Today: रांची सहित कई जिलों की हवा हुई खराब, जानिए आज कैसा रहेगा मौसम

    By Krishna Bahadur Singh Parihar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 10:21 AM (IST)

    झारखंड में दिवाली के कारण हवा की गुणवत्ता खराब हो गई है। रांची का AQI 170 दर्ज किया गया, जो अस्वस्थ है। बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, रामगढ़ और चक्रधरपुर का AQI भी खराब (pollution) है। तापमान 24 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। सिमडेगा और सिंहभूम में हल्की बारिश हो सकती है।

    डिजिटल डेस्क, रांची। झारखंड के मौसम कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन दीवाली  के चलते हवा जरूर खराब हो गई है। एक्सपर्ट के मुताबिक हवा की गुणवत्ता बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों के लिए जोखिमपूर्ण है। ऐसे में बाहरी गतिविधियों को सीमित करें। अगर निकलना जरूरी है, तो मास्क पहनकर निकलें।

    एक्वावेदर की ओर से जारी किए गए डाटा के अनुसार, रांची का AQI आज 170 दर्ज किया गया, जो कि अस्वस्थ श्रेणी में आता है। इसके अलावा बोकारो का 156, धनबाद का 154, गिरीडीह का 146, रामगढ़ का 138 और चक्रधरपुर का AQI 131 दर्ज किया गया, जो कि खराब है। वहीं जमशेदपुर का AQI 98, हजारीबाग का 136 और देवघर का AQI 131 दर्ज किया गया है।

    प्रमुख शहरों का तापमान

    तापमान की बात करें, तो पूरे प्रदेश में तापमान 24 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। रांची का तापमान सुबह 24 डिग्री सेल्सियस, जमशेदपुर का 26 डिग्री सेल्सियस, धनबाद का 29.2 और चक्रधरपुर 26.4 दर्ज किया गया। आज सूर्योदय सुबह 05:48 बजे हुआ, वहीं सूर्यास्त शाम 5 बजकर 18 बजे होगा।

    दक्षिणी झारखंड में बारिश की संभावना

    बारिश की बात करें, तो दक्षिण झारखंड के सिमडेगा, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम सरायकेला में बूंदाबांदी या हल्की बारिश हो सकती है। यहां न्यूनतम तापमान 20-22 और अधिकतम तापमान 33-34 रहने की संभावना है।

    उतर-पूर्व के देवघर, धनबाद, दुमका, गिरीडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुर और साहिबगंज में मौसम साफ रहेगा। यहां न्यूनतम तापमान 22-23 और अधिकतम तापमान 33-34 रहने की संभावना है।

    इसके अलावा उत्तर-पश्चिम के कोडरम, चतरा, गढ़वा, लातेहार, लोहरदगा और पलामू में भी मौसम साफ रहेगा। यहां अधिकतम तापमान 32 से 34 और न्यूनतम तापमान 20-21 रहने की संभावना है।

    केंद्रीय झारखंड के बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, रांची, खूंती और गुमला में न्यूनतम तापमान 19-21 और अधिकतम तापमान 30-33 रहने की संभावना है। मौसम साफ रहेगा।

    झारखंड के दूसरे शहरों की हवा में AQI का स्तर जानने के लिए यहां क्लिक करें