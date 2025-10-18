Jharkhand Weather Update: झारखंड में गुलाबी ठंड की दस्तक, दिवाली में बढ़ेगी ठिठुरन

जागरण संवाददाता, रांची। झारखंड में मानसून के विदा होते ही ठंड ने दस्तक दे दी है। अब मौसम ने ठंडी करवट लेनी शुरू कर दी है और लोगों को सुबह-शाम हल्की सिहरन महसूस होने लगी है। खासतौर पर लातेहार जिले में न्यूनतम तापमान गिरकर 15.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जो अब तक का सीजन का सबसे कम तापमान है।

मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड और भी तेज हो सकती है, जिससे दिवाली के समय तक पूरे राज्य में गुलाबी ठंड का एहसास लोगों को होगा। राज्य के कई हिस्सों में तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है।

खासकर रांची, मेदिनीनगर, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर और गुमला जैसे जिलों में सुबह और रात के समय ठंडी हवाओं का प्रभाव साफ महसूस हो रहा है। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, इन जिलों में न्यूनतम तापमान 17 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच गया है। वहीं दिन के तापमान में भी हल्की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे गर्म कपड़ों की जरूरत महसूस होने लगी है।

उत्तर-पश्चिमी की ओर से शुष्क हवाएं झारखंड में कर रही प्रवेश मौसम विभाग रांची के प्रभारी डायरेक्टर अभिषेक आनंद ने बताया कि उत्तर-पश्चिमी शुष्क हवाएं झारखंड की ओर बढ़ रही हैं, जिससे न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। अभी यह सिलसिला कुछ दिन और जारी रहेगा।

दिवाली तक प्रदेश के कई जिलों में रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की और गिरावट संभव है। वहीं उन्होंने बताया कि इस तरह की ठंड किसानों के लिए फायदेमंद हो सकती है, खासकर रबी फसलों की बुवाई की तैयारी कर रहे किसानों को।

तापमान में गिरावट से गेहूं और चना जैसी फसलों की बुवाई का समय करीब आता जा रहा है। हालांकि, अचानक तापमान गिरने से कुछ जगहों पर सब्जियों की खेती पर असर पड़ने की आशंका भी जताई जा रही है। दूसरी ओर, आम लोगों ने भी अब गर्म कपड़े निकालने शुरू कर दिए हैं।

गर्म कपड़े, जैकेट और स्वेटर पहनने लगे लोग सुबह की सैर पर निकलने वाले लोग अब जैकेट और स्वेटर पहनने लगे हैं। बाजारों में भी ऊनी कपड़ों की मांग धीरे-धीरे बढ़ने लगी है। मौसम विभाग ने आने वाले हफ्तों में और ठंड बढ़ने की संभावना जताई है।

ऐसे में स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है। दिवाली के करीब आते-आते झारखंड में ठंड का असर और बढ़ सकता है, जिससे त्योहार के मौसम में गुलाबी ठंड का आनंद दोगुना हो सकता है।