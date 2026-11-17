जागरण संवाददाता, रांची। झारखंड में अगले चार दिनों तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। इस दौरान राजधानी रांची समेत राज्य के अधिकांश जिलों में सुबह के समय कोहरा छाया रहेगा। हालांकि दिन चढ़ने के साथ आसमान साफ होगा और धूप खिलने से लोगों को राहत मिलेगी। सुबह और रात के तापमान में गिरावट के कारण ठंड का एहसास धीरे-धीरे बढ़ेगा।

मौसम विज्ञानी अभिषेक आनंद ने बताया कि 20 नवंबर से राज्य में मौसम का मिजाज बदल सकता है। बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रहा गहरा अवदाब चक्रवाती तूफान में बदलने की प्रक्रिया में है। इसके प्रभाव से झारखंड के कई हिस्सों में बारिश और मेघ गर्जन की संभावना है।

वहीं उन्होंने बताया कि मौसम विभाग के राष्ट्रीय बुलेटिन के अनुसार, दक्षिण-पूर्वी और उससे लगे दक्षिण-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बना गहरा अवदाब उत्तर-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसके 16 नवंबर की शाम तक चक्रवाती तूफान और 17 नवंबर की शाम तक प्रचंड चक्रवाती तूफान में बदलने की बहुत संभावना है।

इसके बाद यह और अधिक शक्तिशाली होकर 20 नवंबर की दोपहर तक आंध्र प्रदेश के नेल्लोर और तूनी के बीच तट से टकरा सकता है। इस दौरान हवा की रफ्तार 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे और झोंकों में 145 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने का अनुमान है।

हालांकि इस चक्रवाती तूफान का सीधा असर झारखंड में होने की संभावना नहीं है, लेकिन इसके प्रभाव से राज्य के मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। खासकर दक्षिणी और मध्य झारखंड में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं।

वहीं 21 नवंबर को मध्य और उससे सटे पश्चिमी झारखंड में भारी बारिश हो सकती है। 22 नवंबर को दक्षिणी और उससे सटे मध्य झारखंड में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। रांची में सुबह-रात बढ़ेगी ठंड, दिन में मिलेगी राहत राजधानी रांची में फिलहाल दिन का मौसम अपेक्षाकृत सामान्य बना हुआ है। सोमवार को अधिकतम तापमान 27.8 डिग्री और न्यूनतम तापमान 15.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार, अगले तीन दिनों में न्यूनतम तापमान में तीन से चार डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हो सकती है।

ऐसे में रांची का न्यूनतम तापमान 12 से 13 डिग्री के आसपास पहुंच सकता है। इससे सुबह जल्दी घर से निकलने वालों और रात में बाहर रहने वाले लोगों को ठंड का अधिक एहसास होगा। हालांकि दिन में धूप खिलने के कारण अधिकतम तापमान में बहुत ज्यादा गिरावट की संभावना नहीं है। यानी सुबह और रात में हल्की ठंड तथा दोपहर में धूप का मिला-जुला असर देखने को मिलेगा।