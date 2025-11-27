Jharkhand weather: लुढ़क रहा पारा, बढ़ी कनकनी, प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी - ये जरूरी सामान घर में कर लें उपलब्ध

जागरण टीम, रांची/सिमडेगा । राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में ठंड का असर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। सिमडेगा जिले में शीत लहर के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने नागरिकों को सतर्क रहने और मौसम पूर्वानुमान पर नजर रखने के साथ-साथ अपने घरों में जरूरी सामान उपलब्ध रखने के एडवाइजरी जारी की है।

रांची समेत सभी 24 जिलों में कनकनी बढ़ गई है और न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट आ रही है। रांची में न्यूनतम तापमान दो डिग्री की गिरावट के साथ 11.1 डिग्री से घटकर 9.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। बुजुर्गों और बच्चों का खास ध्यान रखने की जरूरत है।

वहीं, जमशेदपुर में तापमान 13.5 से गिरकर 11.6 डिग्री, डालटनगंज में 10.2 से घटकर 8.2 डिग्री, बोकारो में 13.8 से घटकर 9.1 डिग्री और चाईबासा में 13.8 से कम होकर 11.6 डिग्री रिकार्ड किया गया। बता दें कि उत्तर पश्चिमी दिशा से आ रही ठंडी हवा ने तापमान गिरा दिया है।

राजधानी में अहले सुबह और देर रात कनकनी का असर कुछ अधिक ही बढ़ जाता है। जिस कारण रात में लोगों की आवाजाही भी सड़कों पर कम हो गई है। वहीं, सुबह में ओरमांझी स्थित चुटुपालु घाटी में भी घना कोहरा या धुंध का असर देखने को मिल रहा है।

अगले चार दिनों में मिल सकती है कुछ राहत मौसम विज्ञान केंद्र रांची द्वारा जारी पूर्वानुमान में बताया गया है कि राज्य में अगले 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद अगले चार दिनों तक यानी 28, 29, 30 और 1 दिसंबर को तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। जिससे ठंड से कुछ राहत मिलने की संभावना है।

वहीं, पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो पूरे राज्य में मौसम शुष्क बना रहा। सबसे अधिक अधिकतम तापमान 28.8 डिग्री सेल्सियस चाईबासा का जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री सेल्सियस खूंटी का रिकार्ड किया गया। राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में दिनभर पछुआ हवाएं चलने से ठंड और बढ़ गई है। सर्द हवा और कनकनी के कारण लोग सुबह से स्वेटर, जैकेट, मफलर, टोपी और ग्लब्स पहनकर बाहर निकल रहे हैं। वहीं ठंड के कारण बच्चों को स्कूल जाने में भी परेशानी हो रही है।