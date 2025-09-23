Jharkhand Weather: लौटते मानसून का दिखेगा असर, रामगढ़-हजारीबाग सहित कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

रांची समेत आसपास के इलाकों में मौसम बदल रहा है। मौसम विभाग ने 23 सितंबर को दक्षिणी झारखंड में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। 24 से 26 सितंबर तक रांची और आसपास के मध्य भाग में भी भारी वर्षा की संभावना है। राज्य में सामान्य से अधिक वर्षा हुई है और अगले कुछ दिनों में तापमान में गिरावट की उम्मीद है।

जागरण संवाददाता, रांची। पिछले दो-तीन दिनों राजधानी रांची समेत आसपास के जिलों में धूप का असर देखने को मिल रहा है। वहीं, मौसम विज्ञान केंद्र रांची द्वारा जारी पूर्वानुमान में बताया गया है कि 23 सितंबर को राज्य के दक्षिणी हिस्से यानी पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां में कहीं-कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है, इसे लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है।

इन जिलों में मेघगर्जन के साथ 30 से 40 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से तेज हवा के बहने की भी संभावना है। 24 सितंबर को दक्षिणी हिस्सों के अलावा निकटवर्ती मध्य भाग यानी रांची, रामगढ़, हजारीबाग, गुमला, बोकारो और खूंटी में कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है।

इन जिलों में यह स्थिति 26 सितंबर तक बनी रहेगी।बता दें कि अब तक पूरे राज्य में सामान्य वर्षापात 970 मिमी की तुलना में 1143 मिमी वर्षापात हुआ है जबकि रांची में 987.5 मिमी की तुलना में 1442.6 मिमी वर्षापात रिकॉर्ड किया गया है।

मौसम विज्ञानी अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य में अगले 24 घंटे के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है, इसके बाद अगले तीन दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी।