    Jharkhand Weather: लौटते मानसून का दिखेगा असर, रामगढ़-हजारीबाग सहित कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

    By kumar Gaurav Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 07:00 AM (IST)

    रांची समेत आसपास के इलाकों में मौसम बदल रहा है। मौसम विभाग ने 23 सितंबर को दक्षिणी झारखंड में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। 24 से 26 सितंबर तक रांची और आसपास के मध्य भाग में भी भारी वर्षा की संभावना है। राज्य में सामान्य से अधिक वर्षा हुई है और अगले कुछ दिनों में तापमान में गिरावट की उम्मीद है।

    झारखंड में लौटते मानसून का दिखेगा असर। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, रांची। पिछले दो-तीन दिनों राजधानी रांची समेत आसपास के जिलों में धूप का असर देखने को मिल रहा है।

    वहीं, मौसम विज्ञान केंद्र रांची द्वारा जारी पूर्वानुमान में बताया गया है कि 23 सितंबर को राज्य के दक्षिणी हिस्से यानी पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां में कहीं-कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है, इसे लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है।

    इन जिलों में मेघगर्जन के साथ 30 से 40 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से तेज हवा के बहने की भी संभावना है। 24 सितंबर को दक्षिणी हिस्सों के अलावा निकटवर्ती मध्य भाग यानी रांची, रामगढ़, हजारीबाग, गुमला, बोकारो और खूंटी में कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है।

    इन जिलों में यह स्थिति 26 सितंबर तक बनी रहेगी।बता दें कि अब तक पूरे राज्य में सामान्य वर्षापात 970 मिमी की तुलना में 1143 मिमी वर्षापात हुआ है जबकि रांची में 987.5 मिमी की तुलना में 1442.6 मिमी वर्षापात रिकॉर्ड किया गया है।

    मौसम विज्ञानी अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य में अगले 24 घंटे के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है, इसके बाद अगले तीन दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी।

    ऐसा रहा मौसम 

    पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो राज्य में कहीं-कहीं मानसून की सक्रियता दिखी। कुछ स्थानों पर हल्की व मध्यम दर्जे की वर्षा हुई जबकि कहीं-कहीं भारी वर्षा हुई।

    सबसे अधिक वर्षा 80.2 मिमी धनबाद के पुटकी में हुई। वहीं, सबसे अधिक अधिकतम तापमान 36.6 डिग्री सेल्सियस पाकुड़ में जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस लातेहार में रिकॉर्ड किया गया।

    वहीं, राजधानी रांची का अधिकतम 30.8 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

