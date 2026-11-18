राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) - 2026 की समयसीमा एक बार फिर बढ़ा दी गई है। भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य में पुनरीक्षण से जुड़ी प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए 15 दिसंबर 2026 तक का समय निर्धारित किया है।

वहीं, मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन अब 22 दिसंबर को किया जाएगा। इससे पहले अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की तारीख 30 नवंबर निर्धारित थी। आयोग ने 17 नवंबर को पत्र जारी कर एसआइआर का संशोधित कार्यक्रम सभी संबंधित राज्यों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों को भेजा है।

आयोग की ओर से जारी नए कार्यक्रम के अनुसार, झारखंड में दावे और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया 15 दिसंबर तक पूरी करनी होगी। इसके बाद 22 दिसंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। समयसीमा बढ़ाए जाने से पुनरीक्षण की प्रक्रिया में जुड़े अधिकारियों को दावे और आपत्तियों के निपटारे के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा।