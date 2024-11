Jharkhand Chunav Phase 2 Voting Live: झारखंड में दूसरे चरण के लिए वोटिंग शुरू, इन दिग्गज नेताओं की किस्मत दांव पर

झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए मतदान केंद्र संख्या 249 पर राजकीय कन्या मध्य विद्यालय, जामताड़ा में तैयारी चल रही है।

#WATCH | Preparation underway at polling booth number 249 -Government Girls Middle School, Jamtara for #JharkhandAssemblyElections2024



38 assembly constituencies of Jharkhand to vote in the second phase, today. The incumbent JMM-led coalition government of the state is up… pic.twitter.com/17abdkOb0G