सर्दियों में सब्जी की कीमतों ने बढ़ाई गर्मी, जानें झारखंड में आलू-टमाटर का रेट
झारखंड के बाज़ारों में हरी सब्जियों की कीमतें स्थिर रहने से लोगों का बजट बिगड़ा। बारिश के कारण फसलों को नुकसान हुआ, जिससे आपूर्ति प्रभावित हुई। किसानों का कहना है कि दुर्गा पूजा और छठ के बाद हुई बारिश से खेतों में जलभराव हो गया। नई फसलें आने पर कीमतों में गिरावट की उम्मीद है। अभी आलू 50 रुपये किलो और टमाटर 60 रुपये किलो बिक रहा है।
जागरण संवाददाता, मेदिनीनगर (पलामू)। सर्दी की शुरुआत होते ही आमतौर पर हरी सब्जियों की कीमतों में गिरावट देखने को मिलती है, लेकिन इस बार स्थिति पूरी तरह अलग है। स्थानीय बाजारों में पिछले कई दिनों से सब्जियों के दाम लगभग स्थिर बने हुए हैं।
रोजमर्रा में उपयोग होने वाली सब्जियां महंगी होने से उपभोक्ताओं का रसोई बजट बिगड़ गया है। किसानों और व्यापारियों का अनुमान था कि सर्दी बढ़ने के साथ सब्जियों की आपूर्ति बेहतर होगी, लेकिन बारिश से फसलों को हुआ नुकसान अब भी बाजार को प्रभावित कर रहा है।
बारिश से खेती को भारी नुकसान, उत्पादन घटा
दुर्गा पूजा और छठ के बाद हुई भारी बारिश ने कई क्षेत्रों में तैयार फसलों को बुरी तरह प्रभावित किया। खेतों में जलभराव से पौधे सड़ गए, जिससे उत्पादकता कम हो गई।
किसानों का कहना है कि आपूर्ति में आई इस कमी के कारण कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। किसानों के अनुसार अब मौसम अनुकूल है और नई फसलें तेजी से बढ़ रही हैं। उनका अनुमान है कि अगले 15–20 दिनों में नई सब्जियों की आवक बढ़ने पर बाजार में राहत मिल सकती है।
नए आलू का दाम 50 रुपये किलो, टमाटर अब भी महंगा
इन दिनों बाजार में कई सब्जियों की कीमतें उपभोक्ताओं को परेशान कर रही हैं। पुराना आलू 25 रुपये किलो, नया आलू 50 रुपये किलो, देसी प्याज 25 रुपये किलो तो टमाटर 60 रुपये किलो बिक रहा है।
किसानों का कहना है कि बारिश के कारण टमाटर की फसल काफी प्रभावित हुई है, जिस वजह से अभी दाम में गिरावट की संभावना कम है। हालांकि, खेतों में नई पैदावार बढ़ रही है और अगले तीन सप्ताह में सब्जियों की आपूर्ति सामान्य होने पर कीमतें घटने की उम्मीद है।
बाजार में सब्जियों के दाम (प्रति किलो)
|सब्जी का नाम
|कीमत (₹/किलो)
|फूलगोभी
|60
|पत्ता गोभी
|40
|पुराना आलू
|25
|आलू नया
|50
|प्याज
|25
|पालक साग
|60
|लाल साग
|40
|मेथी साग
|80
|चना साग
|100
|मूली
|40
|सेम
|80
|धनिया पत्ता
|200–250
|शिमला मिर्च
|80
|मटर छीमी
|160
|गाजर
|50–60
|बीट
|50–60
|कटहल
|100–120
|बैंगन बड़ा
|60
|कद्दू
|40-50
|भिंडी
|80
|ओल
|60
|फ्रेंचबीन
|60-80
|हरा मिर्चा
|40-60
|बोदी
|60-80
|परवल
|50-60
|कुंदरी
|40-50
