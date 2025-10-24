Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    टास्क फोर्स बनाकर शहरी पेयजल आपूर्ति योजनाओं को पूरा करेगा विभाग, कई जिलों में 80 प्रतिशत काम पूरे

    By Dibyanshu Kumar Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 01:02 AM (IST)

    झारखंड सरकार ने शहरी पेयजल आपूर्ति योजनाओं को 2025 तक पूरा करने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है। यह टास्क फोर्स निजी एजेंसियों को तकनीकी सहायता प्रदान करेगा और विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित करेगा। बोकारो, गढ़वा, रांची, साहिबगंज और देवघर में 80% काम पूरा हो चुका है। सरकार का लक्ष्य है कि नए साल में लोगों को स्वच्छ जल पहुंचाया जाए।

    prefferd source google
    Hero Image

    पेयजलापूर्ति योजनाओं को 2025 के समाप्त होने से पहले पूर्ण करने के लिए विभाग ने टास्क फोर्स बनाने का निर्णय लिया है

    राज्य ब्यूरो रांची। राज्य के जिन शहरों में पेयजलापूर्ति योजनाएं चल रही हैं उन्हें साल 2025 के समाप्त होने से पहले पूर्ण करने के लिए विभाग ने टास्क फोर्स बनाने का निर्णय लिया है।

    योजना का काम कर रही निजी एजेंसी को टास्क फोर्स के माध्यम से तकनीकी सपोर्ट उपलब्ध कराया जाएगा। बोकारो, गढ़वा, रांची, साहिबगंज और देवघर में 80 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है।

    इसमें पंप स्टेशन से लेकर पाइप बिछाने तक का काम शामिल है। शहरी क्षेत्र में पाइप लाइन बिछाने के लिए नगर निकाय और दूसरे विभागों से समन्वय का काम टास्क फोर्स के माध्यम से किया जाएगा।

    योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट को डैशबोर्ड पर प्रदर्शित भी किया जाएगा। पेयजल स्वच्छता विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा है कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से भी योजनाओं को पूरा करेगी।

    अब इसके लिए समय सीमा का निर्धारण किया जा रहा है। नए साल में सरकार लोगों को स्वच्छ जल पहुंचाने के काम में लगी है।

    नगर निकाय, पथ निर्माण समेत कई विभागों से करना है समन्वय

    पेयजलापूर्ति योजना के लिए कई विभागों से समन्वय करना है। पाइप लाइन बिछाने के लिए नगर निकाय और पथ निर्माण विभाग से एनओसी की व्यवस्था की जा रही है। टास्क फोर्स को इसमें सहयोग करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा डीप बोरिंग स्थल पर तकनीकी समस्या को समाप्त करने में भी टास्क फोर्स के अभियंता सहयोग करेंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें