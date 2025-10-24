टास्क फोर्स बनाकर शहरी पेयजल आपूर्ति योजनाओं को पूरा करेगा विभाग, कई जिलों में 80 प्रतिशत काम पूरे

राज्य ब्यूरो रांची। राज्य के जिन शहरों में पेयजलापूर्ति योजनाएं चल रही हैं उन्हें साल 2025 के समाप्त होने से पहले पूर्ण करने के लिए विभाग ने टास्क फोर्स बनाने का निर्णय लिया है।

योजना का काम कर रही निजी एजेंसी को टास्क फोर्स के माध्यम से तकनीकी सपोर्ट उपलब्ध कराया जाएगा। बोकारो, गढ़वा, रांची, साहिबगंज और देवघर में 80 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है।

इसमें पंप स्टेशन से लेकर पाइप बिछाने तक का काम शामिल है। शहरी क्षेत्र में पाइप लाइन बिछाने के लिए नगर निकाय और दूसरे विभागों से समन्वय का काम टास्क फोर्स के माध्यम से किया जाएगा।

योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट को डैशबोर्ड पर प्रदर्शित भी किया जाएगा। पेयजल स्वच्छता विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा है कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से भी योजनाओं को पूरा करेगी।

अब इसके लिए समय सीमा का निर्धारण किया जा रहा है। नए साल में सरकार लोगों को स्वच्छ जल पहुंचाने के काम में लगी है।

नगर निकाय, पथ निर्माण समेत कई विभागों से करना है समन्वय

पेयजलापूर्ति योजना के लिए कई विभागों से समन्वय करना है। पाइप लाइन बिछाने के लिए नगर निकाय और पथ निर्माण विभाग से एनओसी की व्यवस्था की जा रही है। टास्क फोर्स को इसमें सहयोग करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा डीप बोरिंग स्थल पर तकनीकी समस्या को समाप्त करने में भी टास्क फोर्स के अभियंता सहयोग करेंगे।