17 साल बाद JPSC की सौगात: विश्वविद्यालयों के 500 शिक्षकों को मिला प्रमोशन, वेतन में बढ़ोत्तरी
झारखंड के विश्वविद्यालयों के लगभग 500 असिस्टेंट प्रोफेसरों को जेपीएससी ने स्टेज-1 से स्टेज-2 में प्रमोशन दिया है, जिससे उन्हें 7000 रुपये ग्रेड पे मिलेगा। यह प्रमोशन 2008 बैच के शिक्षकों को 17 साल बाद मिला है। कुछ शिक्षकों के दस्तावेजों में विसंगतियों के कारण प्रक्रिया लंबित है। यूजीसी के अनुसार ड्यू डेट से प्रमोशन न मिलने पर शिक्षकों ने आपत्ति की तैयारी की है।
कुंदन सिन्हा, मेदिनीनगर (पलामू)। झारखंड के विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के लिए दीपावली से पहले बड़ी खुशखबरी आई है। नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय समेत राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में वर्ष 2008 बैच के करीब 500 असिस्टेंट प्रोफेसरों को झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) ने स्टेज-1 से स्टेज-2 में प्रमोशन दे दिया है। यह प्रमोशन शिक्षकों को 17 साल बाद मिला है।
प्रमोशन की सूची में दर्जनों विषयों के शिक्षक शामिल हैं, जो झारखंड के विभिन्न विश्वविद्यालयों में कार्यरत हैं।हालांकि, कुछ शिक्षकों के दस्तावेजों में विसंगति और अधूरे कागजात पाए गए हैं, जिनके संबंध में जेपीएससी ने संबंधित विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार से स्पष्टीकरण मांगा है।
कुछ मामलों में शिक्षकों के मैट्रिक और उच्च प्रमाणपत्रों में नाम के अंतर की बात भी सामने आई है। जेपीएससी ने विश्वविद्यालयों को पत्र लिखकर कहा है कि आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराए जाने के बाद ही ऐसे उम्मीदवारों के प्रमोशन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
बांग्ला के शिक्षकों को पहले मिला प्रमोशन
प्रमोशन की यह प्रक्रिया सबसे पहले बांग्ला विषय के 18 असिस्टेंट प्रोफेसरों से शुरू की गई थी, जिन्हें कुछ दिन पूर्व ही प्रमोशन दिया गया था। अब यह प्रक्रिया अन्य विषयों के लिए भी पूरी की जा रही है। प्रमोशन के बाद शिक्षकों को अब 7000 रुपये ग्रेड पे मिलेगा, जबकि अब तक वे 6000 रुपये ग्रेड पे पर कार्यरत थे।
ड्यू डेट से प्रमोशन नहीं मिलने पर आपत्ति की तैयारी
प्रमोशन की सूची जारी होने के बाद कुछ शिक्षकों ने ड्यू डेट से प्रमोशन न मिलने को लेकर आपत्ति दर्ज करने की तैयारी शुरू कर दी है। शिक्षकों का कहना है कि आयोग ने रिफ्रेशर कोर्स के वर्ष को आधार बनाकर प्रमोशन दिया है, जबकि यूजीसी के दिशा-निर्देशों के अनुसार 31 दिसंबर 2023 तक रिफ्रेशर कोर्स पूरा कर चुके शिक्षकों को ड्यू डेट से प्रमोशन का अधिकार है।
