17 साल बाद JPSC की सौगात: विश्वविद्यालयों के 500 शिक्षकों को मिला प्रमोशन, वेतन में बढ़ोत्तरी

कुंदन सिन्हा, मेदिनीनगर (पलामू)। झारखंड के विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के लिए दीपावली से पहले बड़ी खुशखबरी आई है। नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय समेत राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में वर्ष 2008 बैच के करीब 500 असिस्टेंट प्रोफेसरों को झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) ने स्टेज-1 से स्टेज-2 में प्रमोशन दे दिया है। यह प्रमोशन शिक्षकों को 17 साल बाद मिला है।

प्रमोशन की सूची में दर्जनों विषयों के शिक्षक शामिल हैं, जो झारखंड के विभिन्न विश्वविद्यालयों में कार्यरत हैं।हालांकि, कुछ शिक्षकों के दस्तावेजों में विसंगति और अधूरे कागजात पाए गए हैं, जिनके संबंध में जेपीएससी ने संबंधित विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार से स्पष्टीकरण मांगा है।

कुछ मामलों में शिक्षकों के मैट्रिक और उच्च प्रमाणपत्रों में नाम के अंतर की बात भी सामने आई है। जेपीएससी ने विश्वविद्यालयों को पत्र लिखकर कहा है कि आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराए जाने के बाद ही ऐसे उम्मीदवारों के प्रमोशन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

बांग्ला के शिक्षकों को पहले मिला प्रमोशन प्रमोशन की यह प्रक्रिया सबसे पहले बांग्ला विषय के 18 असिस्टेंट प्रोफेसरों से शुरू की गई थी, जिन्हें कुछ दिन पूर्व ही प्रमोशन दिया गया था। अब यह प्रक्रिया अन्य विषयों के लिए भी पूरी की जा रही है। प्रमोशन के बाद शिक्षकों को अब 7000 रुपये ग्रेड पे मिलेगा, जबकि अब तक वे 6000 रुपये ग्रेड पे पर कार्यरत थे।