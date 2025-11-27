Jharkhand News: विश्वविद्यालय शिक्षकों की नियुक्ति मामले में अपडेट, सारी प्रक्रिया पूरी करने को आठ सप्ताह का दिया समय

राज्य ब्यूरो,रांची। हाई कोर्ट में राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई।

चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान व जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने सरकार को लंबित प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए आठ सप्ताह का समय दिया है। मामले में अगली सुनवाई 29 जनवरी को निर्धारित की गई है।

सुनवाई के दौरान उच्च शिक्षा विभाग की ओर से शपथ पत्र दायर कर बताया गया कि नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए फाइल विधि विभाग में क्लीयरेंस के लिए भेजी गई है।

वहां से अनुमति मिलते ही प्रस्ताव को कैबिनेट के पास भेजा जाएगा। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद रोस्टर क्लीयरेंस कर नियुक्ति संबंधी अधियाचना झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) को भेजी जाएगी।

विभाग ने इस पूरी प्रक्रिया के लिए आठ सप्ताह का समय मांगा, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि अगली सुनवाई से पूर्व सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर रोस्टर क्लियर कर अधिसूचना आयोग को भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।