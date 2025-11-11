Jharkhand news: आदिवासी युवाओं को मिलेगा एआइ का प्रशिक्षण, केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय ला रहा नई योजनाएं
जनजातीय गौरव दिवस पर केंद्र सरकार Jharkhand के आदिवासी युवाओं के लिए कौशल विकास योजना लेकर आ रही है। पहले चरण में 250 युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मल्टीमीडिया जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। कुल 10,000 युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है। प्रशिक्षण के बाद युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी मिलेंगे।
राज्य ब्यूरो, रांची। Jharkhand news राज्य के आदिवासी युवाओं को केंद्र सरकार तकनीकी प्रशिक्षण देकर कौशल विकास करने के लिए नई योजनाएं लेकर आ रही है।
जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर झारखंड के आदिवासी युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मल्टीमीडिया और मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर में ट्रेनिंग देने की योजना का शुभारंभ होना है। केंद्र सरकार के जनजातीय विकास मंत्रालय की तरफ से पहले बैच में राज्य के 250 युवाओं को प्रशिक्षण देने की योजना बनाई गई है।
कुल दस हजार युवाओं को यह प्रशिक्षण दिया जाएगा। पहले बैच को ट्रेनिंग के लिए गुजरात और तमिलनाडु के शिक्षण संस्थान से समझौता किया गया है।
बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में प्रशिक्षु शोधार्थी सूरज लोहरा ने इस प्रशिक्षण को आजीविका के लिए महत्वपूर्ण बताया है। आदिवासी कल्याण मंत्रालय के सहयोग से यह योजना राज्य में चलाई जाएगी।
रोजगार सृजन के लिए राज्य में ही बनेंगे अवसर
डिजिटल ट्रेनिंग लेने वाले इन प्रशिक्षु के लिए राज्य में रोजगार के अवसर बनाए जाएंगे। बैंकिंग, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टिंग सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बढ़ती मांग को देखते हुए इसमें रोजगार की बड़ी संभावना है।
मोबाइल फोन, गैजेट्स बनाने वाली कंपनियों में इन युवाओं के प्लेसमेंट के लिए भी केंद्र सरकार ने योजना बनाई है। इसके साथ ट्रेनिंग लेकर आए राज्य के युवाओं को स्वरोजगार के लिए बैंक से सहायता भी दिलाई जाएगी।
