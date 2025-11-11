Jharkhand news: आदिवासी युवाओं को मिलेगा एआइ का प्रशिक्षण, केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय ला रहा नई योजनाएं

राज्य ब्यूरो, रांची। Jharkhand news राज्य के आदिवासी युवाओं को केंद्र सरकार तकनीकी प्रशिक्षण देकर कौशल विकास करने के लिए नई योजनाएं लेकर आ रही है। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर झारखंड के आदिवासी युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मल्टीमीडिया और मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर में ट्रेनिंग देने की योजना का शुभारंभ होना है। केंद्र सरकार के जनजातीय विकास मंत्रालय की तरफ से पहले बैच में राज्य के 250 युवाओं को प्रशिक्षण देने की योजना बनाई गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कुल दस हजार युवाओं को यह प्रशिक्षण दिया जाएगा। पहले बैच को ट्रेनिंग के लिए गुजरात और तमिलनाडु के शिक्षण संस्थान से समझौता किया गया है। बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में प्रशिक्षु शोधार्थी सूरज लोहरा ने इस प्रशिक्षण को आजीविका के लिए महत्वपूर्ण बताया है। आदिवासी कल्याण मंत्रालय के सहयोग से यह योजना राज्य में चलाई जाएगी। रोजगार सृजन के लिए राज्य में ही बनेंगे अवसर डिजिटल ट्रेनिंग लेने वाले इन प्रशिक्षु के लिए राज्य में रोजगार के अवसर बनाए जाएंगे। बैंकिंग, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टिंग सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बढ़ती मांग को देखते हुए इसमें रोजगार की बड़ी संभावना है।