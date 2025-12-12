रांची को 7 नई ट्रेनें! जयपुर, अहमदाबाद, चेन्नई के लिए कनेक्टिविटी, Vande Bharat को हफ्ते में 3 दिन चलाने की मांग

डिजिटल डेस्क, रांची। भारतीय रेलवे ने झारखंड के रेल यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, जिससे राज्य में रेल यात्रा और कनेक्टिविटी बेहतर होगी। यह जानकारी रांची रेल मंडल से जुड़ी है।रांची से चलने वाली ट्रेनों, नई हाई-स्पीड कनेक्टिविटी की मांग और कोचों के अपग्रेडेशन से जुड़ी तीन महत्वपूर्ण सूचनारेल यात्रियों के लिए राहत लेकर आई हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नई वंदे भारत एक्सप्रेस की मांग को जल्द पूरा होने की उम्मीद है। रेलवे के इन फैसलों से झारखंड के यात्रियों की सुविधा बढ़ेगी और राज्य की कनेक्टिविटी में सुधार होगा। रांची-सासाराम एक्सप्रेस के संचालन में बदलाव रांची-सासाराम एक्सप्रेस के यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। रेलवे ने इस ट्रेन के परिचालन में कुछ बदलाव किए हैं। रांची-सासाराम एक्सप्रेस अब अलग-अलग तिथियों में पिस्का (Piska) स्टेशन से चलेगी।यात्रियों को इस बदलाव की जानकारी लेकर ही यात्रा शुरू करनी चाहिए ताकि वे सही स्टेशन से ट्रेन पकड़ सकें। यह परिचालन संबंधित किसी तकनीकी या संरक्षा (Safety) कारण से किया गया होगा।

राची-वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस की मांग झारखंड के यात्री लंबे समय से बहुप्रतीक्षित रांची-वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस के संचालन की मांग कर रहे हैं। अब इस मांग को लेकर रेलवे से पहल करने का अनुरोध किया गया है।रांची-वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस को सप्ताह में तीन दिन चलाने की मांग की गई है।यदि यह ट्रेन शुरू होती है, तो यह झारखंड और उत्तर प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी। वाराणसी एक महत्वपूर्ण धार्मिक और शैक्षिक केंद्र है, और यह सीधी हाई-स्पीड कनेक्टिविटी दोनों राज्यों के लिए अत्यंत लाभदायक होगी।

प्रीमियम ट्रेनों में नए कोच की व्यवस्था रेलवे ने झारखंड से चलने वाली कुछ महत्वपूर्ण और प्रीमियम ट्रेनों में यात्रियों की सुविधा और अनुभव को बेहतर बनाने के लिए कोचों के संबंध में अच्छी खबर दी है।रेलवे ने झारखंड से चलने वाली प्रीमियम ट्रेनों में यात्रियों की बढ़ती संख्या और मांग को देखते हुए नए और उन्नत कोचलगाने की घोषणा की है।इन नए कोचों को जोड़ने का मुख्य उद्देश्य यात्रियों को अधिक आरामदायक, सुरक्षित और आधुनिक यात्रा का अनुभव प्रदान करना है।

यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे रांची-सासाराम एक्सप्रेस के संशोधित परिचालन की तारीखों और पिस्का स्टेशन से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक रेलवे पूछताछ सेवाओं की जांच करें। संजय सेठ ने रेल मंत्री से मांगी रांची के रेल यात्रियों के लिए सुविधाएं रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने गुरुवार को नयी दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर रांची में रेल यात्री सुविधाओं के विस्तार के लिए मांग पत्र सौंपा है। पत्र में उन्होंने लिखा है कहाकि राजधानी रांची से प्रतिदिन बड़ी संख्या में यात्री आवागमन करते हैं, लेकिन कई प्रमुख शहरों से सीधे कनेक्टिविटी न होने के कारण उन्हें भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। संजय सेठ ने एक्स पर पोस्टकर बताया कि निम्न ट्रेनों के परिचालन और फेरे बढ़ाने जैसे विषयों की तरफ सकारात्मक पहल का आग्रह किया।