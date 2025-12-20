Jharkhand: कैसे काम करता है ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, ई-चालान ...प्रशिक्षु अधिकारियों ने ली स्मार्ट सिटी की योजनाओं की जानकारी

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड प्रशासनिक सेवा और झारखंड पुलिस सेवा के 2023 बैच के 40 प्रशिक्षु अधिकारियों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत पदाधिकारियों ने शनिवार दिनांक 20 दिसंबर 2025 को रांची स्मार्ट सिटी की योजनाओं की जानकारी ली।

पदाधिकारियों को रांची स्मार्ट सिटी के चयन से लेकर इसकी परिकल्पना और इसमें हो रहे विकास कार्यों की भी जानकारी दी गई। बताया गया कि इन योजनाओं के शुरू होने से लोगों के जीवन और दैनिक कार्य कितने सुगम हुए हैं तथा भविष्य में क्या कुछ योजना धरातल पर आनेवाला है।

कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सेंटर का किया अवलोकन प्रशिक्षु पदाधिकारियों को सबसे पहले जुपमी भवन स्थित कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सेंटर का भ्रमण कराया गया और वहां वीडियो, पीपीटी और लाइव डेमो के माध्यम से कमांड सेंटर से नियंत्रित व संचालित होनेवाली सेवाओं की जानकारी दी गई।

उन्हें एडॉप्टिव ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, ई-चालान, एएनपीआर, एसवीडी, आरएलवीडी, पीए सिस्टम, वैरिएबल मैसेज साइन बोर्ड, इमर्जेंसी काल बाक्स और एसओएस सेवा की जानकारी दी गयी। इसके साथ ही शहर के लोगों को भयमुक्त वातावरण उपलब्ध करानें को लेकर अधिष्ठापित सर्विलांस कैमरों की भी जानकारी दी गई।

उन्हें बताया गया कि ये सभी अवयव अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित हैं और इससे न केवल अपराध नियंत्रण में मदद मिल रही है बल्कि लोगों का शहर में ट्रैवलिंग टाइम पहले की तुलना में कम हुआ है। अब लोगों को बेवजह चौक चौराहों पर पूर्व की तरह प्रतीक्षा नहीं करनी होती है। आंकड़ों की मानें तो बढ़ती गाड़ियों की संख्या और गति के बावजूद सड़क दुर्घटनाओं में तुल्नात्मक कमी भी आई है। प्रदूषण नियंत्रण को लेकर उठाए गए कदम

शहर में नन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देनें के लिए पब्लिक बाइसिकल शेयरिंग सिस्टम कार्यरत है। इसके साथ ही समय समय पर नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए कई जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाता है इसका शहर के लोगों पर सकारात्मक असर देखा जा रहा है।

इंटिग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वर्क की भी ली जानकारी प्रशिक्षु पदाधिकारियों को धुर्वा क्षेत्र में विकसित हो रही रांची स्मार्ट सिटी के एबीडी एरिया में में चल रही योजनाओं के बारे में बताया गया। रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन के महाप्रबंधक तकनीकी राकेश कुमार नंदक्योलियार ने बताया कि हम 656 एकड़ जमीन पर बन रहे स्मार्ट सिटी के आधारभूत संरचना को पूरा कर चुके हैं और अब प्लाट्स के ई आक्शन की प्रक्रिया चल रही है।