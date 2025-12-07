Jharkhand Tourism: झारखंड में पर्यटन को अब मिलेगा बढ़ावा, अब हेमंत सरकार करेगी डिजिटल प्रमोशन
राज्य सरकार पर्यटन स्थलों को डिजिटल रूप से बढ़ावा देगी। पर्यटकों के लिए यात्रा, आवास और अन्य सुविधाओं की ऑनलाइन बुकिंग के लिए एक ऑनलाइन ट्रैवल मैनेजमे ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य सरकार राज्य के पर्यटन स्थलों का प्रमोशन डिजिटली माध्यम से भी करेगी। पर्यटन स्थलों के प्रचार-प्रसार से लेकर पर्यटकों को दी जाने वाली आवागमन, आवासन आदि सुविधाओं की ऑनलाइन बुकिंग के लिए ऑनलाइन ट्रेवल मैनेजमेंट प्लेटफार्म का उपयोग किया जाएगा।
पर्यटन, कला संस्कृति एवं खेलकूद विभाग के निर्देश पर पर्यटन निदेशालय ने ऑनलाइन ट्रेवल मैनेजमेंट प्लेटफार्म के लिए निजी एजेंसी के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
इस ऑनलाइन प्लेटफार्म के लिए वीडियो, रील, स्टोरी टेलिंग कैंपेन और मोशन ग्राफिक्स सहित हाई-क्वालिटी कंटेंट तैयार होंगे।
झारखंड पर्यटन की डिजिटल विजिबिलिटी और ब्रांड पोजिशनिंग के माध्यम से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने का प्रयास किया जाएगा। टूरिज्म डेस्टिनेशन, हेरिटेज साइट्स, वाइल्डलाइफ अट्रैक्शन, वाटरफाल, कल्चरल फेस्टिवल और एडवेंचर टूरिज्म, फेस्टिवल, ट्राइबल कल्चर और इको-टूरिज्म को इस ऑनलाइन प्लेटफार्म के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जाएगा।
इस ऑनलाइन प्लेटफार्म के माध्यम से ट्रेवल बुकिंग, होटल बुकिंग आदि सेवाएं भी प्रदान की जाएंगी। इसका उद्देश्य पूछताछ और बुकिंग बढ़ाना भी होगा। इस ऑनलाइन प्लेटफार्म पर मौजूद एडवांस्ड टारगेटिंग टूल्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जिनमें गूगल-टारगेटिंग, बिहेवियरल टारगेटिंग और सीजनल टारगेटिंग आदि सम्मिलित हैं।
ऑनलाइन ट्रैवल मैनेजमेंट प्लेटफार्म जैसे मेक माई ट्रिप, ईज माई टिप, क्लियर ट्रिप, गोबिबो, बुकिंग डॉट काम, ट्रिप एडवाइजर, आगोडा आदि के माध्यम से आउटरीच को मजबूत किया जाएगा, जिसमें लैंडिंग पेज, बैनर प्रमोशन, न्यूजलेटर और फीचर्ड लिस्टिंग आदि सम्मिलित हैं।
