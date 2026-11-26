राज्य ब्यूरो, रांची। 28 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस तथा सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर खेलगांव में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय समारोह में 29 टॉपर और मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जाएगा। इसके तहत विद्यार्थियों को लैपटाप, मोबाइल और तीन लाख रुपये के नकद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।

इनमें झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक), सीबीएसइ और ICSE की वर्ष 2026 की 10वीं एवं 12वीं परीक्षा के टॉपर , मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय के टॉपर , झारखंड राज्य ओलंपियाड के विजेता और आकांक्षा के माध्यम से देश के इंजीनियरिंग और मेडिकल संस्थानों में चयनित विद्यार्थी सम्मिलित हैं।

झारखंड शिक्षा परियोजना के निदेशक शशि रंजन ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को विद्यार्थियों की सूची भेजते हुए उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा है। विद्यार्थियों को 28 नवंबर को सुबह 10 बजे तक खेलगांव पहुंचना होगा। राज्य स्तरीय समारोह में तीनों बोर्ड के 10वीं एवं 12वीं परीक्षा के टॉपर को पुरस्कृत किया जाएगा, जबकि दूसरे और तीसरे स्थान के टॉपर जिला स्तर पर पुरस्कृत किए जाएंगे।