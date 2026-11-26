झारखंड के 29 टॉपर छात्रों को लैपटाप-मोबाइल के साथ मिलेंगे ₹3 लाख, राज्य स्थापना दिवस पर होगा सम्मान
झारखंड स्थापना दिवस पर 29 मेधावी छात्रों को खेलगांव में लैपटॉप, मोबाइल और 3 लाख रुपये नकद पुरस्कार दिए जाएंगे।
HighLights
28 नवंबर को खेलगांव में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित होगा।
29 टॉपर छात्रों को लैपटॉप, मोबाइल और 3 लाख नकद मिलेंगे।
कुल 235 विद्यार्थी राज्य और जिला स्तर पर सम्मानित होंगे।
राज्य ब्यूरो, रांची। 28 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस तथा सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर खेलगांव में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय समारोह में 29 टॉपर और मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जाएगा। इसके तहत विद्यार्थियों को लैपटाप, मोबाइल और तीन लाख रुपये के नकद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।
इनमें झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक), सीबीएसइ और ICSE की वर्ष 2026 की 10वीं एवं 12वीं परीक्षा के टॉपर , मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय के टॉपर , झारखंड राज्य ओलंपियाड के विजेता और आकांक्षा के माध्यम से देश के इंजीनियरिंग और मेडिकल संस्थानों में चयनित विद्यार्थी सम्मिलित हैं।
झारखंड शिक्षा परियोजना के निदेशक शशि रंजन ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को विद्यार्थियों की सूची भेजते हुए उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा है।
विद्यार्थियों को 28 नवंबर को सुबह 10 बजे तक खेलगांव पहुंचना होगा। राज्य स्तरीय समारोह में तीनों बोर्ड के 10वीं एवं 12वीं परीक्षा के टॉपर को पुरस्कृत किया जाएगा, जबकि दूसरे और तीसरे स्थान के टॉपर जिला स्तर पर पुरस्कृत किए जाएंगे।
द्वितीय स्थान वाले को दो लाख और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को एक लाख रुपये पुरस्कार के रूप में दिए जाने हैं।
मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय के दूसरे और तीसरे टॉपर, आकांक्षा से चयनित अन्य विद्यार्थी तथा ई-शिक्षा महोत्सव और झारखंड ओलिंपियाड के शेष विजेता भी जिला स्तर पर सम्मानित होंगे।
जिला स्तरीय पुरस्कार समारोह भी 28 नवंबर को ही आयोजित हाेगा। राज्य परियोजना निदेशक ने कहा है कि राज्यस्तरीय समारोह में किसी चयनित छात्र-छात्रा के अनुपलब्ध रहने पर उनके अभिभावक पुरस्कार समारोह में भाग ले सकते हैं।
जैक, सीबीएसइ और आइसीएसइ के तीनों बोर्डों को मिलाकर कुल 80 विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जाएगा। वहीं, आकांक्षा कोचिंग, झारखंड ओलिंपियाड और ई-शिक्षा महोत्सव के विजेताओं को मिलाकर राज्य और जिला स्तर पर कुल 235 विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जाएगा।
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