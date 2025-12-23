Jharkhand News: नर्सिंग का होगा अलग निदेशालय, निदेशक और संयुक्त निदेशक की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू

Language
    By Neeraj Ambastha Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 02:44 PM (IST)

    राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग के अधीन पहली बार नर्सिंग का अलग निदेशालय होगा। राज्य में नर्सिंग शिक्षा को बढ़ावा देने तथा सरकारी अस्पतालों में नर्सों की कमी को दूर करने के लिए यह कवायद की जा रही है। इससे संबंधित नियमावली गठित होने के बाद विभाग ने निदेशालय के निदेशक, संयुक्त निदेशक आदि पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

    नर्सिंग निदेशालय में निदेशक के पद पर शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक संवर्ग के उस चिकित्सा पदाधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, जिसके पास किसी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में न्यूनतम 15 वर्ष का शैक्षणिक एवं प्रशासनिक अनुभव है।

    साथ ही संयुक्त निदेशक के पद पर शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक संवर्ग के उस चिकित्सा पदाधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, जिसके पास किसी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में न्यूनतम 12 वर्ष का शैक्षणिक एवं प्रशासनिक अनुभव है। नियुक्ति तीन वर्ष के लिए की जाएगी। यदि इन पदों पर नियुक्त कोई पदाधिकारी इससे पहले सेवानिवृत्त होता है तो उसका कार्यकाल सेवानिवृत्ति की तिथि तक ही होगा।

    स्वास्थ्य विभाग नर्सिंग निदेशालय में अन्य आवश्यक मानव संसाधन बहाल करने की दिशा में काम कर रहा है। बताते चलें कि राज्य में लगभग सौ की संख्या में नर्सिंग कॉलेज संचालित हैं, जिनके नियंत्रण के लिए स्वतंत्र निदेशालय के गठन पर जोर दिया जा रहा था। यह निदेशालय इन संस्थानों के प्रबंधन, पाठ्यक्रम और गुणवत्ता नियंत्रण में मदद करेगा।

    निदेशालय के गठन होने से राज्य में नर्सिंग शिक्षा और पेशेवर विकास को मजबूत करने और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने में मदद मिलेगी।