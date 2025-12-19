Jharkhand प्लस टू शिक्षकों के स्थानांतरण मामले में आया अपडेट, आवेदन के लिए अब 24 तक खुला रहेगा पोर्टल





राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य के प्लस टू उच्च विद्यालयों में कार्यरत स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए टीचर्स ट्रांसफर पोर्टल अब 24 दिसंबर तक खुला रहेगा।

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने शिक्षकों की मांग पर आनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल खुला रहने की तिथि बढ़ा दी है।

पहले स्थानांतरण के लिए शिक्षकों से 24 नवंबर से 15 दिसंबर तक आनलाइन आवेदन पोर्टल के माध्यम से मांगे गए थे। लेकिन इस बीच कई शिक्षकों ने ई-विद्यावाहिनी में उनसे संबंधित डाटा अपडेट नहीं होने तथा त्रूटिपूर्ण होने की जानकारी देते हुए आनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ाने की मांग विभाग से की थी।