Jharkhand प्लस टू शिक्षकों के स्थानांतरण मामले में आया अपडेट, आवेदन के लिए अब 24 तक खुला रहेगा पोर्टल
झारखंड के प्लस टू उच्च विद्यालयों में कार्यरत स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए टीचर्स ट्रांसफर पोर्टल अब 24 दिसंबर तक खुला रहेगा। ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य के प्लस टू उच्च विद्यालयों में कार्यरत स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए टीचर्स ट्रांसफर पोर्टल अब 24 दिसंबर तक खुला रहेगा।
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने शिक्षकों की मांग पर आनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल खुला रहने की तिथि बढ़ा दी है।
पहले स्थानांतरण के लिए शिक्षकों से 24 नवंबर से 15 दिसंबर तक आनलाइन आवेदन पोर्टल के माध्यम से मांगे गए थे। लेकिन इस बीच कई शिक्षकों ने ई-विद्यावाहिनी में उनसे संबंधित डाटा अपडेट नहीं होने तथा त्रूटिपूर्ण होने की जानकारी देते हुए आनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ाने की मांग विभाग से की थी।
इसके बाद विभाग ने पोर्टल 24 दिसंबर तक खुला रखने का निर्णय लिया ताकि स्थानांतरण के लिए इच्छुक शिक्षक स्थानांतरण के लिए विद्यालय चयन करते हुए आनलाइन आवेदन कर सकें।
बताते चलें कि सरकारी स्कूलों के सभी शिक्षकों का स्थानांतरण अब उक्त पोर्टल के माध्यम से होता है। वर्तमान में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया चल रही है।
