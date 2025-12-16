JSSC News: माध्यमिक आचार्य नियुक्ति के 26301 आवेदन रद, जनवरी मध्य में होगी परीक्षा

राज्य ब्यूरो, रांची। नए वर्ष 2026 की शुरुआत माध्यमिक आचार्य के पदों पर नियुक्ति के लिए झारखंड माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2025 के आयोजन से होगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने अगले वर्ष जनवरी माह के मध्य में इस परीक्षा के आयोजन की संभावित तिथि बताई है।

परीक्षा की तिथि की घोषणा शीघ्र की जाएगी। इसी के साथ आयोग ने इस प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए ऑनलाइन आवेदन में 26,301 आवेदन रद कर दिए हैं। आयोग ने मंगलवार को इन आवेदनों की सूची जारी कर दी।

आयोग के अनुसार, 20,776 आवेदनों के मामले में प्रारंभिक चरण को ताे पूरा किया गया, लेकिन परीक्षा शुल्क का भुगतान नहीं हुआ। इस कारण ये आवेदन रद किए गए। इसी तरह, 4,832 आवेदनों के मामले में सिर्फ प्रारंभिक चरण को पूरा किया गया।121 मामलों में परीक्षा शुल्क के भुगतान के बाद फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड नहीं किया गया। इस तरह, कुल 26,301 आवेदन अधूरे होने के कारण रद किए गए।

बताते चलें कि इस प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 27 जून से 27 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन मंगाए गए थे। इस परीक्षा के माध्यम से कई विषयों में पहली बार शिक्षकों की नियुक्ति होगी। आर्टिफिशियल इंटेलीसेंस एंड कोडिंग, साइबर सेक्यूरिटी एंड डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस, अप्लाइड इंग्लिश आदि विषयों में शिक्षकों की नियुक्ति इस प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से होगी।

कोर्ट को दिया है जनवरी 2026 तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का आश्वासन झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड उच्च न्यायालय में एक याचिका की सुनवाई में माध्यमिक आचार्यों की नियुक्ति प्रक्रिया जनवरी 2026 तक पूरी कर लेने का आश्वासन दिया है। इसके बाद अदालत ने मामले में अगले साल मार्च में सुनवाई निर्धारित की है।