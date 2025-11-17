Language
    Jharkhand News: दो पालियों में होगा टीचर्स नीड असेसमेंट, जानिए क्यों और क्या होता है आवश्यकता आधारित आकलन

    By Neeraj Ambastha Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 02:12 PM (IST)

    झारखंड के सरकारी स्कूलों में 18 से 20 नवंबर तक शिक्षकों का आवश्यकता आधारित आकलन होगा। प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक इसमें भाग लेंगे। स्कूली शिक्षा विभाग यह आकलन करेगा कि शिक्षकों को किस प्रकार के प्रशिक्षण की जरूरत है, जिसके आधार पर उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। मूल्यांकन में शिक्षकों को स्मार्टफोन लाने के लिए कहा गया है।

    सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों का आवश्यकता आधारित आकलन 18 से 20 नवंबर तक होगा।

    राज्य ब्यूरो, रांची। Jharkhand Education News राज्य के सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों का आवश्यकता आधारित आकलन (टीचर्स नीड असेसमेंट) 18 नवंबर से 20 नवंबर तक होगा। इसमें प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के वैसे शिक्षक सम्मिलित होंगे, जिन्होंने इस मूल्यांकन में सम्मिलित होने के लिए पंजीकरण कराया है।

    इसके माध्यम से स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग इसका आकलन करेगा कि शिक्षकों को किस तरह के प्रशिक्षण की आवश्यकता है। इसी के आधार पर शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

    झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 18 नवंबर को पहले दिन दोनों पालियों में प्राथमिक शिक्षक भाग लेंगे। अगले दिन 19 नवंबर को पहली पाली में प्राथमिक शिक्षक तथा दूसरी पाली में प्राथमिक शिक्षक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अंग्रेजी एवं हिंदी के शिक्षक भाग लेंगे।

    20 नवंबर को पहली पाली में उच्च प्राथमिक विद्यालयों के गणित एवं विज्ञान विषय के शिक्षक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक सम्मिलित होंगे। इसी दिन दूसरी पाली में उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सामाजिक विज्ञान के शिक्षक तथा माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक भाग लेंगे।

    इस मूल्यांकन में सभी शिक्षकों को स्मार्ट फोन के साथ आने को कहा गया है। हालांकि स्कूलों को दिए गए टैब का भी उपयोग आनलाइन मूल्यांकन में होगा। राज्य परियोजना निदेशक ने इस मूल्यांकन परीक्षा को संपन्न कराने के लिए प्रत्येक प्रखंड में 10 लोगों की टीम बनाने के निर्देश पहले ही दिए हैं।

    जिला स्तर पर इसकी निगरानी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी तथा अनुश्रवण दल द्वारा की जाएगी। बता दें कि टीचर्स नीड असेसमेंट का यह दूसरा चरण है। इससे पहले भी अप्रैल माह में शिक्षकों का मूल्यांकन हो चुका है। राज्य सरकार ने सभी शिक्षकों के लिए 50 घंटे का प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया है। मंगलवार से शुरू हो रहे मूल्यांकन में लगभग 1.20 लाख शिक्षक सम्मिलित होंगे। 