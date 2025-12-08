झारखंड विधानसभा LIVE: विपक्ष के हंगामे के बीच 7721.25 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश

जागरण संवाददाता, रांची। झारखंड विधानसभा में सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए 7721.25 करोड़ का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया। इस दौरान बीजेपी विधायक छात्रवृत्ति भुगतान तथा धान अधिप्राप्ति में देरी का कर रहे विरोध कर रहे थे। भाजपा विधायकों ने सभा सचिव का टेबल थपथपाया, ताली बजाई।

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि शून्यकाल की सूचनाओं से अधिक महत्वपूर्ण छात्रवृत्ति और धान खरीद का मामला है। यह मामला बच्चों, नौजवान और किसानों के हितों से जुड़ा है, इसलिए सभी कार्यों को छोड़कर इनपर चर्चा हो। इससे महत्वपूर्ण और कोई विषय नहीं है।