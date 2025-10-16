Language
    Jharkhand News: मंत्री कह रहे दीपावली पर चीनी बंटेगी, विभाग ने टेंडर ही रद कर दिया

    By Ashish Jha Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 03:23 PM (IST)

    झारखंड में गरीबों को जन वितरण प्रणाली के माध्यम से चीनी उपलब्ध कराने में विभाग विफल रहा है। चीनी की खरीदारी के लिए जारी टेंडर रद कर दिया गया है, जिससे कम कीमत पर चीनी मिलने की संभावना कम हो गई है। दुकानदारों से चीनी के पैसे पहले ही ले लिए गए हैं, पर वितरण नहीं हो रहा। चना दाल की आपूर्ति भी बाधित है, जिससे गरीबों को प्रोटीन मिलने में मुश्किल हो रही है।

    आशीष झा, रांची। झारखंड में गरीबों को जन वितरण प्रणाली के माध्यम से चीनी आपूर्ति की बात विभागीय मंत्री तो नियमित तौर पर कर रहे हैं, लेकिन विभाग इसके लिए चीनी उपलब्ध कराने में असफल रहा है। गुरुवार को विभाग की ओर से चीनी की खरीदारी के लिए जारी टेंडर को रद कर दिया गया है।

    टेंडर रद होने से गरीबों को कम कीमत पर मिलने वाली चीनी को लेकर संशय के बादल छा गए हैं। जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों के अनुसार चीनी के लगभग छह माह पूर्व उनसे एडवांस में पैसे जमा करा लिए गए हैं लेकिन चीनी उपलब्ध नहीं होने के कारण वितरण नहीं किया जा रहा है।

    ज्ञात हो कि झारखंड में आम लाभुकों को 27 रुपये प्रति किलो की दर से चीनी दिया जाता है और दुकानदारों को एक रुपये प्रति किलो की दर से कमीशन मिलता है।

    खाद्य आपूर्ति विभाग के मंत्री डॉ. इरफान अंसारी पिछले एक महीने में कई सार्वजनिक मंचों से राशन कार्डधारियों को रियायती दर पर चीनी उपलब्ध कराने की घोषणा कर चुके हैं। इस घोषणा के अनुरूप विभाग को काम करने का निर्देश भी दिया गया था लेकिन कहीं ना कहीं कुछ अड़चन हो जाने के कारण एक बार फिर त्यौहारों के मौसम में आम उपभोक्ताओं को चीनी नहीं मिल पाएगा।

    इसके पूर्व होली में भी जविप्र दुकानदारों के माध्यम से चीनी नहीं बंट सकी थी। झारखंड जन वितरण दुकानदार संघ के अध्यक्ष सुशील साहू के अनुसार दुकानदारों से छह महीने पूर्व ही चीनी के एवज में राशि जमा करा ली गई है लेकिन विभाग चीनी की आपूर्ति करने में विफल रहा है।

    चना दाल भी उपलब्ध नहीं हो सका

    झारखंड में गरीबों के लिए एक रुपये प्रति किलो की दर से चना दाल उपलब्ध कराने को लेकर किए गए तमाम प्रयास विफल रहे हैं और मंत्री के आवश्वासन के बावजूद चना दाल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है।

    ज्ञात हो कि हेमंत सरकार झारखंड के बीपीएल कार्ड धारियों को एक रुपये प्रति किलो की दर से चना दाल उपलब्ध कराती है। ऐसा गरीबों के भोजन में प्रोटीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है।