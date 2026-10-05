झारखंड को पर्यटक स्थल बनाना था सुदिव्य सोनू का सपना, पत्नी श्वेता ने अधूरे काम पूरे करने का लिया संकल्प

जागरण संवाददाता, रांची। Shweta Sharma: झारखंड के दिवंगत शिक्षा मंत्री सह गिरिडीह के विधायक सुदिव्य कुमार सोनू की पत्नी श्वेता शर्मा अपने पति की राजनीतिक विरासत संभालने के लिए तैयार हैं। वह गिरिडीह विधानसभा का उपचुनाव लड़ेंगी। झामुमो के नेताओं और कार्यकर्ताओं से सहयोग और साथ मांगा है।

झारखंड के शिक्षा मंत्री रहे सुदिव्य कुमार सोनू का निधन 5 और 6 सितंबर 2026 की मध्यरात्रि में गिरिडीह के मर्सी अस्पताल में हार्ट अटैक के बाद हुआ था। झारखंड प्रदेश विश्वकर्मा समाज की ओर से रविवार को पुराना विधानसभा सभागार रांची में पूर्व मंत्री स्व. सुदिव्य कुमार सोनू की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। कार्यक्रम में उनकी पत्नी श्वेता शर्मा और पुत्री सृष्टि शर्मा विशेष आमंत्रित अतिथि के रूप में शामिल हुईं। अध्यक्षता समाज के प्रदेश अध्यक्ष विकास राणा ने किया।

श्वेता शर्मा ने कहा कि वह स्व. सुदिव्य कुमार सोनू की तरह समाज के लोगों के साथ जुड़कर काम करेंगी। उनके अधूरे कार्यों को पूरा करना ही उनका प्रयास रहेगा। प्रदेश अध्यक्ष विकास राणा ने कहा कि स्व. सोनू ने संघर्ष के बल पर झारखंड की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई थी।

झारखंड के विकास को लेकर वह गंभीर थे और राज्य को प्रमुख पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करना उनका सपना था। उन्होंने समाज के लोगों से उनके बताए मार्ग पर चलने और राजनीति में सक्रिय भागीदारी बढ़ाने की अपील की।