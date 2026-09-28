पति के निधन के 22 दिन बाद राजनीति में सक्रिय हुईं श्वेता, गिरिडीह उपचुनाव से पहले JMM कार्यकर्ताओं से मांगा साथ

जागरण संवाददाता, गिरिडीह। Shweta Sharma: झारखंड के दिवंगत शिक्षा मंत्री सह गिरिडीह के विधायक सुदिव्य कुमार सोनू की पत्नी श्वेता शर्मा अपने पति की राजनीतिक विरासत संभालने के लिए तैयार हैं। वह गिरिडीह विधानसभा का उपचुनाव लड़ेंगी। झामुमो के नेताओं और कार्यकर्ताओं से सहयोग और साथ मांगा है।

झारखंड के शिक्षा मंत्री रहे सुदिव्य कुमार सोनू का निधन 5 और 6 सितंबर 2026 की मध्यरात्रि में गिरिडीह के मर्सी अस्पताल में हार्ट अटैक के बाद हुआ था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उप चुनाव लड़ाने का दिया है संकेत उनका द्वादशा एवं श्राद्धकर्म 17 सितंबर 2026 (गुरुवार) को गिरिडीह के हरसिंगरायडीह स्थित उत्सव उपवन में हुआ। इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई मंत्री, विधायक और अन्य गणमान्य लोग शामिल हुए।

सोनू के निधन के कारण गिरिडीह विधानसभा में अब उपचुनाव होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उपचुनाव में सोनू की पत्नी श्वेता शर्मा को झामुमो के टिकट पर चुनाव लड़ाने का संकेत दिया है। इसके बाद दिवंगत मंत्री की पत्नी सक्रिय हो गई हैं।

पति के निधन के 22 दिन बाद सक्रिय हुईं श्वेता शर्मा पति के निधन के 22 दिन बाद सोमवार को उन्होंने पहली बार राजनीतिक कार्यक्रम में शिरकत की। हरसिंगरायडीह स्थित उत्सव उपवन में झामुमो कार्यकर्ताओं की बैठक में श्वेता ने शिरकत की।