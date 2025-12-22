झारखंड में ST कटेगरी के छात्र फ्री में करेंगे NEET/JEE की तैयारी, दिशोम गुरू कोचिंग सेंटर का उद्घाटन आज
झारखंड में अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के छात्रों के लिए NEET/JEE की तैयारी अब मुफ्त होगी। दिशोम गुरू कोचिंग संस्थान का उद्धाटन आज किया गया है, जिसके मा ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, रांची। अनुसूचित जनजाति श्रेणी के मेधावी विद्यार्थियों को मेडिकल (नीट) तथा इंजीनियरिंग (जेईई मेन्स) की निशुल्क तैयारी के लिए कोचिंग संस्थान की शुरुआत सोमवार को होगी।
रांची के हिंदपीढ़ी स्थित मल्टीपर्पस हाल सह ट्रेनिंग सेंटर में यह संस्थान खुल रहा है, जिसका नाम दिशोम गुरू शिबू सोरेन मेडिकल (नीट) तथा इंजीनियरिंग (जेईई मेन्स) कोचिंग संस्थान दिया गया है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तथा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग विभाग के मंत्री चमरा लिंडा हिंदपीढ़ी के आदिवासी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में इसका उद्धाटन करेंगे।
राज्य सरकार ने अनुसूचित जनजाति शिक्षण उत्थान कार्यक्रम के तहत अनुसूचित जनजाति के 300 मेधावी विद्यार्थियों के निशुल्क कोचिंग कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए कोटा के संस्थान मोशन का चयन किया गया है।
फ्री कोचिंग के लिए पहले ही अभ्यर्थियों से आवेदन ले लिए गए हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि इस श्रेणी के मेधावी विद्यार्थी आर्थिक अभाव में मेडिकल तथा इंजीनियरिंग की पढ़ाई से वंचित न रहें।
इस विभाग द्वारा संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण एसटी अभ्यर्थियों को फ्री मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार की तैयारी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
वहीं, विभाग के अंतर्गत संचालित डॉ. रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान के माध्यम से इस श्रेणी के अभ्यर्थियों को जेपीएससी तथा जेएसएससी की परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है।
एससी तथा ओबीसी श्रेणी के लिए भी प्रस्ताव
इधर, राज्य सरकार एससी तथा ओबीसी श्रेणी के मेधावी विद्यार्थियों को भी मेडिकल और इंजीनियरिंग की निश्शुल्क काेचिंग की भी तैयारी कर रही है। अगले शैक्षणिक सत्र से इनके लिए भी योजना शुरू हो सकती है। अगले वित्तीय वर्ष के बजट में इसके लिए राशि निर्धारित की जा सकती है।
अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए अलग योजना
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने अल्पसंख्यक श्रेणी के अभ्यर्थियों को जेपीएससी तथा जेएसएससी की निशुल्क तैयारी कराने का निर्णय लिया है। विभाग ने संस्थानों के चयन के लिए अलग-अलग टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। संस्थानों के चयन के बाद शीघ्र ही यह योजना शुरू होगी।
