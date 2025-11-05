Jharkhand Special Train: गोंदिया - बरौनी स्पेशल ट्रेन का परिचालन शुरू, यात्रा से पहले देखें पूरा शेड्यूल
झारखंड में गोंदिया और बरौनी के बीच स्पेशल ट्रेन का परिचालन शुरू हो गया है। यात्रियों को सुविधा मिलेगी और वे आसानी से यात्रा कर सकेंगे। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे यात्रा से पहले ट्रेन का शेड्यूल अवश्य जांच लें। यह ट्रेन झारखंड और बिहार के यात्रियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी होगी।
जागरण संवाददाता, रांची। छठ के बाद ट्रेनों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत की है। इसमें गोंदिया – बरौनी स्पेशल ट्रेन की शुरुआत हो चुकी है। इस खबर में ट्रेन के सभी स्टेशनों में ठहराव की टाइमिंग दी गई है।
अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए 08843/08844 गोंदिया – बरौनी – गोंदिया स्पेशल ट्रेन (वाया – रांची) का परिचालन होगा। ट्रेन 08843 गोंदिया – बरौनी स्पेशल (वाया – रांची) चार नवंबर , आठ नवंबर एवं नौ नवंबर को गोंदिया से प्रस्थान करेगी।
ट्रेन का गोंदिया प्रस्थान 17:15 बजे, दुर्ग आगमन 19:10 बजे प्रस्थान 19:15 बजे, बिलासपुर आगमन 22:15 बजे प्रस्थान 22:30 बजे, राउरकेला आगमन 04:20 बजे प्रस्थान 04:30 बजे, हटिया आगमन 07:45 बजे प्रस्थान 07:50 बजे, रांची आगमन 08:05 बजे प्रस्थान 08:15 बजे, मुरी आगमन 09:30 बजे प्रस्थान 09:32 बजे, बोकारो स्टील सिटी आगमन 10:25 बजे प्रस्थान 10:30 बजे, धनबाद आगमन 12:05 बजे प्रस्थान 12:10 बजे, जसीडीह आगमन 14:48 बजे प्रस्थान 14:50 बजे एवं बरौनी आगमन 19:20 बजे होगा।
ट्रेन संख्या 08844 बरौनी – गोंदिया स्पेशल (वाया – रांची) चार नवंबर, पांच नवंबर , नौ नवंबर एवं 10 नवंबर को बरौनी से प्रस्थान करेगी। इस ट्रेन का बरौनी प्रस्थान 22:15 बजे, जसीडीह आगमन 02:36 बजे प्रस्थान 02:38 बजे, धनबाद आगमन 06:40 बजे प्रस्थान 06:45 बजे, बोकारो स्टील सिटी आगमन 09:00 बजे प्रस्थान 09:05 बजे, मुरी आगमन 10:05 बजे प्रस्थान 10:10 बजे, रांची आगमन 11:20 बजे प्रस्थान 11:25 बजे।
हटिया आगमन 11:50 बजे प्रस्थान 11:55 बजे, राउरकेला आगमन 15:00 बजे प्रस्थान 15:10 बजे, बिलासपुर आगमन 21:05 बजे प्रस्थान 21:20 बजे, दुर्ग आगमन 00:20 बजे प्रस्थान 00:25 बजे एवं गोंदिया आगमन 02:20 बजे होगा। इन ट्रेनों में एसएलआरडी के 02 कोच, सामान्य श्रेणी के 05 कोच, द्वितीय श्रेणी स्लीपर के 10 कोच, वातानुकूलित 3-टियर के 02 कोच एवं वातानुकूलित 2-टियर का 01 कोच, कुल 20 कोच होंगे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।