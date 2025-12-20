Jharkhand युवाओं को आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण और उद्योगोन्मुख कौशल उपलब्ध कराना समय की मांग, सीएम ने कहा- ठोस पहल करे पीवीएनएल

राज्य ब्यूरो, रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पतरातू विद्युत निगम लिमिटेड (पीवीएनएल) से युवाओं के कौशल विकास के लिए ठोस और दीर्घकालिक पहल करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि राज्य के युवाओं को आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण और उद्योगोन्मुख कौशल उपलब्ध कराना समय की आवश्यकता है। इससे एक ओर युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे, वहीं दूसरी ओर सार्वजनिक उपक्रमों को कुशल और प्रशिक्षित मानव संसाधन प्राप्त होगा।





विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मुख्यमंत्री से पीवीएनएल अधिकारियों की शिष्टाचार भेंट शनिवार को मुख्यमंत्री से पीवीएनएल के वरीय अधिकारियों ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस प्रतिनिधिमंडल में निगम के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी अशोक कुमार सहगल, मानव संसाधन प्रमुख जेड रहमान, वरीय प्रबंधक पंकज कुमार सिंह तथा डीजीएम जे. महापात्र शामिल थे। इस दौरान राज्य के ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई।

800 मेगावाट यूनिट से व्यावसायिक उत्पादन पर जताया आभार पीवीएनएल अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि पांच नवंबर से निगम की 800 मेगावाट क्षमता वाली एक यूनिट से व्यावसायिक बिजली उत्पादन प्रारंभ हो चुका है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया और कहा कि राज्य सरकार के निरंतर सहयोग और मार्गदर्शन के कारण यह परियोजना तय समय पर पूरी हो सकी। अधिकारियों ने इसे झारखंड के लिए ऊर्जा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।

ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर झारखंड अधिकारियों ने कहा कि इस यूनिट के चालू होने से झारखंड बिजली उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक मजबूत कदम आगे बढ़ा है। इससे राज्य की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता मिलेगी और औद्योगिक विकास को भी गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि की सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार ऊर्जा क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर जोर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि ऊर्जा क्षेत्र सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक और मजबूत बनाने के लिए निरंतर ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने पीवीएनएल को तकनीकी नवाचार, पर्यावरणीय संतुलन और मानव संसाधन विकास पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया।