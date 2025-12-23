Language
    झारखंड माध्यमिक आचार्य नियुक्ति में आयोग ने 572 की जगह 289 आवेदन रद किए, जनवरी में होगी परीक्षा

    By Neeraj Ambastha Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 07:18 PM (IST)

    झारखंड प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2025 में, एक से अधिक आवेदन के मामले में अब केवल 289 अभ्यर्थियों के आवेदन रद किए गए हैं। ...और पढ़ें

    राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2025 के मामले में एक से अधिक आवेदन के मामले में अब 289 अभ्यर्थियों के ही आवेदन रद किए गए हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने अभ्यर्थियों की शिकायत के बाद उसकी जांच करते हुए पूर्व में रद किए गए आवेदन में संशोधन किया है।

    पूर्व में आयोग ने समान नाम, पिता का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज कर एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन करने वाले 572 अभ्यर्थियों के आवेदन रद कर दिए थे। अब आयोग ने इसमें संशोधन किया है।

    इसके तहत उक्त आधार पर 289 आवेदन ही रद किए गए हैं। आयोग ने मंगलवार को इन आवेदनों से संबंधित पंजीयन संख्या प्रकाशित कर दी। इन अभ्यर्थियों द्वारा अद्यतन भरे एक ऑनलाइन फॉर्म को वैध माना गया है। ये परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे।

    इससे पहले आयोग ने 16 दिसंबर को सूचना जारी कर इस प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आनलाइन आवेदन में 26,301 आवेदन रद कर दिए थे। इनमें 20,776 आवेदनों के मामले में प्रारंभिक चरण को ताे पूरा किया गया, लेकिन परीक्षा शुल्क का भुगतान नहीं हुआ था।

    इसी तरह, 4,832 आवेदनों के मामले में सिर्फ प्रारंभिक चरण को पूरा किया गया। 121 मामलों में परीक्षा शुल्क के भुगतान के बाद फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड नहीं किया गया।

    संशोधन के बाद अब 26,018 आवेदन ही रद हुए हैं। यह प्रतियोगिता परीक्षा अगले वर्ष जनवरी माह के मध्य में आयोजित की जाएगी। आयोग द्वारा परीक्षा की तिथि की घोषणा शीघ्र की जाएगी।