Jharkhand news: इन वित्त रहित इंटर कालेज, माध्यमिक विद्यालय, संस्कृत विद्यालय और मदरसों को नहीं मिलेगा अनुदान, जानें इसके पीछे क्या हैं कारण

राज्य ब्यूरो, रांची। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए जिन वित्त रहित इंटर कालेजों, माध्यमिक विद्यालयों, संस्कृत विद्यालयों तथा मदरसों को अनुदान नहीं मिला था, उनमें 140 संस्थानों ने अनुदान के लिए विभागीय समिति के समक्ष अपील की थी।

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह की अध्यक्षता में हुई विभागीय समिति की बैठक में सभी संस्थानों के अपील आवेदन तथा अनुदान के लिए दावे के रूप में प्रस्तुत दस्तावेज की जांच की गई। इसके बाद समिति ने जहां 81 संस्थानों को बकाया अनुदान देने पर अपनी स्वीकृति दे दी है, जबकि 49 संस्थानों की अपील विभिन्न कारणों से अस्वीकृत हो गई।



अधिसंख्य मामले में अपील शासी निकाय गठित नहीं होने तथा आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराने के कारण अस्वीकृत की गई। 88 माध्यमिक विद्यालयों के प्रबंधन ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुदान के लिए अपील आवेदन जमा किए थे। इनमें से 54 के आवेदन स्वीकृत हुए, जबकि 31 अस्वीकृत हो गए।



तीन अपील पर निर्णय स्थगित रखा गया है। इसी तरह, 42 इंटर कालेजों ने अपील की थी, जिनमें 20 की अपील स्वीकृत हो गई। चार में निर्णय स्थगित रखा गया। चार संस्कृत विद्यालयों की अपील में तीन की अपील सही पाई गई। पलामू के एक संस्कृत विद्यालय के मामले में पलामू डीसी से जांच कर रिपोर्ट मांगी गई है।



छह मदरसों ने अपील आवेदन जमा किए थे, जिनमें चार के स्वीकृत हुए, जबकि रांची के दो मदरसों के मामलों में उपायुक्त से रिपोर्ट मांगने का निर्णय लिया गया।