झारखंड में स्कूलों-मदरसों के लिए अनुदान पोर्टल लॉन्च, 10 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू

राज्य ब्यूरो, रांची। वित्त रहित इंटर कॉलेजों, माध्यमिक स्कूलों, संस्कृत विद्यालयों तथा मदरसों के अनुदान के लिए दो वर्ष बाद फिर से ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की गई है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसके लिए आवेदन तथा उसकी स्क्रूटनी आदि की ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए नया पोर्टल जीआइएडीओएसईएल डाट झारखंड डाट जीओवी डाट इन तैयार किया है। विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुदान के लिए इन पोर्टल के माध्यम से स्कूल, कालेजों एवं मदरसों से आनलाइन आवेदन मांगे हैं। विभाग ने इसे लेकर गाइडलाइन भी जारी कर दी है। अनुदान के लिए वित्त रहित संस्थानों द्वारा 10 नवंबर से 13 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे। संबंधित जिले के डीईओ तथा जैक द्वारा आवेदनों की स्क्रूटनी, संस्थानों के भौतिक सत्यापन के बाद अपनी अनुशंसा 29 दिसंबर तक विभाग को उपलब्ध कराएंगे।

इस क्रम में दोनों प्राधिकारों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि अनुदान अनुशंसित होनेवाले स्कूल, कालेज या मदरसा में वित्तीय अनियमितता का कोई मामला नहीं है। विभाग ने यह भी कहा है कि निर्धारित तिथि के बाद ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी।