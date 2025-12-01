2026-27 सत्र से जैक नहीं लेगा कक्षा आठ, नौ और ग्यारह की परीक्षा; OMR शीट के साथ लिखित एग्जाम होगा

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड के स्कूलों में कक्षा आठ, नौ और कक्षा ग्यारह की परीक्षा पैटर्न में बदलाव को हरी झंडी मिल गई है। अगले सत्र से कई बदलाव दिखेंगे। सबसे अहम बात यह है कि परीक्षा का आयोजन झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) के तत्वाचधान में नहीं होगा।

इसके बाद के सत्रों में जेएसईआरटी परीक्षा का आयोजन करेगा। परीक्षा को लेकर बदलाव इसी सत्र में प्रस्तावित था लेकिन जैक अध्यक्ष के आग्रह पर यह बदलाव किया गया है। कम समय होने और पहले से तैयारी नहीं होने के आधार पर किसी भी प्रकार का बदलाव के लिए जैक तैयार नहीं हुआ।

इतना ही नहीं, अगले सत्र से झारखंड स्टेट एजुकेशन रिसर्च एवं ट्रेनिंग (जेएसईआरटी) इन कक्षाओं के लिए परीक्षा का आयोजन करेगा। परीक्षा पैटर्न में भी बदलाव हुआ है। अब इन कक्षाओं में परीक्षा ओएमआर शीट के साथ-साथ लिखित आधार पर भी होगी।

परीक्षा पैटर्न में बदलाव को लेकर यह निर्णय अपर मुख्य सचिव सह विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिया गया। शिक्षा निदेशक उमाशंकर सिंह ने बताया कि यह बदलाव झारखंड में कक्षा आठ, नौ और ग्यारह के छात्रों को नए पैटर्न पर परीक्षा देनी होगी। चालू वित्तीय वर्ष में जैक इस परीक्षा का आयोजन करेगा। हालांकि, अगले सत्र से इसके आयोजन का जिम्मा जेएसईआरटी को दिया गया है।