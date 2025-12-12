Jharkhand Politics: छात्रवृत्ति राशि नहीं मिलने को लेकर पक्ष-विपक्ष आमने- सामने, कोई केंद्र तो कोई राज्य सरकार को बता रहा जिम्मेदार

राज्य ब्यूरो, रांची। एससी, एसटी तथा ओबीसी विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति की राशि केंद्र से नहीं मिलने के लिए केंद्र और राज्य सरकार पर ठीकरा फोड़े जाने का सिलसिला जारी है। राज्य सरकार इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है तो विपक्ष राज्य सरकार को।

इस बीच नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार के आरोप को गलत बताते हुए कहा कि केंद्र से इसलिए राशि नहीं मिल रही है, क्योंकि राज्य सरकार ने गाइडलाइन बदल दी है। गुरुवार को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ने सूचना के माध्यम से कहा कि उन्होंने पता करने की कोशिश की कि केंद्र से छात्रवृत्ति की राशि क्यों नहीं मिल रही है।

पता चला कि झारखंड सरकार केंद्र की गाइडलाइन का अनुपालन नहीं कर वर्ष 2022 में अपनी गाइडलाइन बना दी। उलटे सरकार सदन को दिग्भ्रमित कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पहले अपनी गड़बड़ी सुधारे। अपने पदाधिकारियों को दिल्ली ले जाकर केंद्र के समक्ष गड़बड़ी सुधारे जाने की बात रखे।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की गड़बड़ी के कारण बच्चे सफर कर रहे हैं। हालांकि उनके आरोपों पर सदन में सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया। बताते चलें कि इससे पहले कल्याण मंत्री चमरा लिंडा तथा मंत्री सुदिव्य कुमार छात्रवृत्ति के लिए केंद्रांश की राशि नहीं मिलने के आरोप लगाए थे।