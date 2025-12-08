Jharkhand Assembly: केंद्र ने की छात्रवृति राशि में कटौती, सरकार के जवाब से भाजपा बैकफुट पर

राज्य ब्यूरो, रांची। विधानसभा में पिछड़े वर्ग के बच्चों को छात्रवृत्ति की राशि मिलने में हो रहे विलंब को लेकर सोमवार को सदन की शुरुआत से ही भाजपा एवं आजसू के विधायक हमलावर दिख रहे थे। विपक्ष ने इस विषय पर सरकार को घेरने की रणनीति पहले बनाई थी। लेकिन सरकार के उत्तर के बाद नेता प्रतिपक्ष एवं अन्य विधायकों को कोई जवाब नहीं सूझ रहा रहा था।

सरकार ने जब वर्षवार केंद्र सरकार के द्वारा छात्रवृत्ति की राशि में हो रही कटौती को रखा एवं वित्तीय वर्ष 2025 - 2026 में 370 करोड़ की मांग के विरुद्ध शून्य राशि प्राप्त होने की बात सदन के सामने रखी तो विरोध करने वाले विपक्षी विधायक बैकफुट पर आ गए। ऐसा लगा जैसे विपक्षी नेताओं ने होमवर्क सही तरीके से नहीं कर रखा था। छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान का विषय अब केंद्र सरकार के हवाले है।

कल्याण मंत्री ने भी छात्रवृत्ति नहीं मिलने के लिए केंद्र को ठहराया जिम्मेदार

मंत्री सुदिव्य कुमार की तरह कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने भी राज्य के एससी, एसटी और ओबीसी विद्यार्थियों के लंबित छात्रवृत्ति के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में केंद्रांश की राशि जो राशि राज्य को मिलनी चाहिए वह नहीं मिल पा रही है।

उनके अनुसार, वर्ष 2023-24 में 271.37 करोड़ की मांग राज्य सरकार ने की थी, जिसमें से पोस्ट मैट्रिक के लिए बीसी कैटेगरी में मात्र 77.21 करोड़ रुपये ही मिला। इसी तरह वर्ष 2024-25 में जरूरत 254 करोड़ रुपये की थी, जिनमें 33.77 करोड़ रुपये ही मिले। वर्ष 2025-26 में 370 करोड़ की जरूरत है और इसमें एक भी पैसा अब तक नहीं मिला है।

इसी तरह प्री मैट्रिक की बात करें तो वर्ष 2023-24 में 67 करोड़ की जगह 07 करोड़ रुपये ही मिला। वहीं वर्ष 2024-25 में 66 करोड़ के स्थान पर 12 करोड़ रुपये ही मिला। वर्ष 2025-26 में 45 करोड़ रुपये की जरूरत है, लेकिन अभी तक चार करोड़ रुपये ही मिले हैं। बताते चलें कि मंत्री सुदिव्य कुमार ने सरकार के जवाब में यही आंकड़ा सदन में रखा। उन्होंने कहा कि उनके पास इसका पूरा दस्तावेज है।