Jharkhand News: ट्रैक्टर लेकर जाएं, राज्य के 374 बालू घाटों पर 100 रुपये प्रति ट्रैक्टर मिलेगा बालू

राज्य ब्यूरो, रांची। मंत्री सुदिव्य कुमार ने सदन में बताया कि राज्य सरकार अपने बयान पर अडिग है। उन्होंने फिर दुहराया कि राज्य के 374 बालू घाटों पर 100 रुपये प्रति ट्रैक्टर बालू दिया जाएगा। सरकार न पहले झूठ बोली थी, न अब बोल रही है और न हीं सदन को गुमराह कर रही है। इसके लिए बालू लेने वालों को अपना ट्रैक्टर, किराए का ट्रैक्टर लेकर ग्रामसभा के पास जाना होगा। रांची के विधायक सीपी सिंह ने सूचना के माध्यम से सदन में यह सवाल उठाया कि एक दिन पहले भाजपा के विधायक कुशवाहा शशिभूषण मेहता ने बालू की कालाबाजारी पर सवाल उठाया था तो मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने सदन को आश्वस्त किया था कि 374 बालू घाटों पर 100 सीएफटी बालू 100 रुपये में दिया जा रहा है।

विधायक सीपी सिंह ने मंत्री योगेंद्र प्रसाद के उक्त बयान को सदन को गुमराह करने वाला बयान बताया था। इस पर मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने सदन में अपनी बात फिर दोहराया कि उन्होंने न कल सदन को गुमराह किया था और न ही अब गुमराह कर रहे हैं।

उन्होंने फिर दोहराया कि राज्य के 374 घाटों पर 100 रुपये में एक ट्रैक्टर बालू मिलेगा। उनके इस बयान को संशोधित करते हुए मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि 100 रुपये में एक ट्रैक्टर बालू मिलेगा, इसके लिए ग्राहक को ग्राम सभा में अपना ट्रैक्टर लेकर जाना होगा।

नीरा यादव ने मातृत्व अवकाश के समय वेतन का उठाया मामला कोडरमा से भाजपा की विधायक डा. नीरा यादव ने सूचना के माध्यम से मेडिकल छात्राओं के वेतन का मामला उठाया। उन्होंने सदन को बताया कि छात्राओं को मातृत्व अवकाश में वेतन नहीं दिया जाता है।