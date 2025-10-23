Jharkhand news: एसआइआर को लेकर की गई है बड़ी तैयारी, बस चुनाव आयाेग की घोषणा का इंतजार

- मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने दी अब तक की तैयारियों की जानकारी

- आयोग ने सभी राज्यों को दिया तैयारियों को अंतिम रूप देने का आदेश



राज्य ब्यूराे, रांची। मतदाता सूची के होनेवाले विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) को लेकर झारखंड तैयार है। चुनाव आयोग की घोषणा का इंतजार है।

राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित सभी राज्यों के सीईओ के दो दिवसीय सम्मेलन में झारखंड की अब तक की तैयारियों की जानकारी दी। बताया कि आयोग के निर्देश के अनुसार, एसआइआर को लेकर तैयारियां की गई हैं। आयोग ने झारखंड सहित अन्य राज्यों को एसआइआर की तैयारियों को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए। आयोग पूरे देश में कभी भी कर सकता है एसआइआर की घोषणा नई दिल्ली स्थित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन प्रबंधन संस्थान (आइआइआइडीइएम) में दो दिवसीय सम्मेलन गुरुवार को संपन्न हुआ। चुनाव आयोग पूरे देश में एसआइआर की घोषणा कभी भी कर सकता है।



बैठक में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने पावर प्रजेंटेशन के माध्यम से तैयारियों की जानकारी दी। आयोग ने वर्ष 2023 में हुए एसआइआर के अनुसार मतदाताओं को वर्तमान मतदात के साथ मिलान करने के लिए पूर्व में दिए गए निर्देशों पर हुई प्रगति की जानकारी ली।