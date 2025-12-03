Jharkhand News: अब राशन वितरण प्रणाली में होगा सुधार, डीलरों को मिली 4जी ई-पोश मशीनें

जागरण संवाददाता, रांची। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत राशन वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाने की दिशा में रांची जिला प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने मंगलवार को समाहरणालय सभागार में रांची शहरी क्षेत्र के दस राशन डीलरों को उन्नत 4जी ई-पोश मशीनें वितरित कीं। इस अवसर पर विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी मोनी कुमारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी राम गोपाल पांडेय, जिला जन संपर्क पदाधिकारी एवं संबंधित राशन डीलर उपस्थित थे।

आधुनिक मशीनें बदलेंगी वितरण व्यवस्था उपायुक्त ने बताया कि प्रशासन का उद्देश्य अंतिम छोर तक बैठे लाभुक को शत-प्रतिशत पारदर्शिता के साथ अनाज उपलब्ध कराना है। नई 4जी ई-पोश मशीनें आधार प्रमाणीकरण, रियल-टाइम ट्रांजेक्शन और स्टाक मानिटरिंग जैसी सुविधाओं से लैस हैं। इससे फर्जीवाड़ा, अनियमितता तथा अनाज चोरी की संभावना लगभग समाप्त हो जाएगी।



उपायुक्त के अनुसार आने वाले दिनों में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के सभी राशन डीलरों को भी ये आधुनिक मशीनें उपलब्ध कराई जाएंगी। नई 4जी ई-पोश मशीनों के आने से राशन वितरण में नेटवर्क बाधा की समस्या भी खत्म होगी।

ये मशीनें आफलाइन मोड में भी कार्य करेंगी, जिससे कमजोर नेटवर्क वाले क्षेत्रों में भी लाभुकों को राशन वितरण प्रभावित नहीं होगा। प्रत्येक मशीन में बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट) प्रमाणीकरण की सुविधा उपलब्ध है। ट्रांजेक्शन का रियल-टाइम डेटा पोर्टल पर अपलोड होगा, जिससे जिला प्रशासन को सतत निगरानी में बड़ी सहूलियत मिलेगी। उपायुक्त ने सभी राशन डीलरों से नई मशीनों का अनिवार्य रूप से उपयोग करने और लाभुकों को समय पर निर्धारित मात्रा में गुणवत्तायुक्त अनाज उपलब्ध कराने की अपील की।