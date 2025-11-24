Jharkhand News: आपका राशन कार्ड हो सकता है रद, इस तारीख से पहले करा लें E-KYC

जागरण संवाददाता, मेदिनीनगर (पलामू)। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत आने वाले सभी राशन कार्डधारकों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया है। इसी क्रम में जिला प्रशासन ने पलामू जिले में ई-केवाईसी पूर्ण कराने के लिए 31 दिसंबर 2025 तक का लक्ष्य निर्धारित किया है।

निर्धारित तिथि तक ई-केवाईसी नहीं कराने पर संबंधित राशन कार्ड रद्द हो सकता है और सस्ते दर पर मिलने वाला अनाज भी बंद हो जाएगा। ई-केवाईसी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ केवल पात्र लाभुकों को ही मिले और पूरी प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी रहे।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े 18,26,801 सदस्य पलामू जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से कुल 18,26,801 सदस्य जुड़े हुए हैं। इनमें से अभी तक 13,54, 534 सदस्यों का ही ई-केवाईसी पूरा हो पाया है, जबकि 4,72,267 लाभुक अब भी प्रक्रिया से वंचित हैं।

प्रशासन ने ऐसे सभी लाभुकों से जल्द ई-केवाईसी कराने की अपील की है, ताकि उन्हें राशन प्राप्ति में किसी प्रकार की बाधा न आए। केंद्र सरकार ने पहले ई-केवाईसी की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 निर्धारित की थी, लेकिन लाभुकों की सुविधा को देखते हुए इसे कई बार बढ़ाया गया है।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि 31 दिसंबर 2025 के बाद किसी भी प्रकार की ढिलाई बरतने पर राशन कार्ड रद्द होने का खतरा रहेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पलामू में बने 4,08,824 राशन कार्ड पलामू जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कुल 4,08,824 राशन कार्ड जारी किए गए हैं, जिनसे 18,26,801 सदस्य जुड़े हैं। योजना के तहत लाभुकों को प्रति यूनिट 5 किलो अनाज प्रति माह मुफ्त में उपलब्ध कराया जाता है। जिले में अभी तक 13,54, 534 सदस्यों का ई-केवाईसी पूरा हो पाया है, जो कुल लक्ष्य का 74.14 % है। जबकि 4,72,267 सदस्यों का ई-केवाईसी होना शेष हैं।

कैसे करें ई-केवाईसी? सबसे पहले अपने राज्य सरकार के पीडीएस पोर्टल पर जाएं। होमपेज पर दिख रहे राशन कार्ड सेवाएं/ई-सेवाएं सेक्शन में जाएं। ई-केवाईसी विकल्प चुनें और राशन कार्ड नंबर दर्ज करें। आधार से वेरिफिकेशन के लिए आधार में मोबाइल नंबर अपडेट होना जरूरी है।