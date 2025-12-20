Jharkhand News: अब 16 जनवरी को होगी MP-MLA की उपस्थिति में पीटीएम, क्रिसमस की छुट्टी के कारण बदली तारीख
राज्य ब्यूरो, रांची। सरकारी स्कूलों में चार चरणों में आयोजित की जा रही विशेष अभिभावक-शिक्षक बैठक (पीटीएम) के तहत मंत्रियों, सांसदों एवं विधायकों की उपस्थिति में होनेवाली यह बैठक अब अगले वर्ष 16 जनवरी को होगी।
पहले यह बैठक इस वर्ष 24 दिसंबर को होनेवाली थी, लेकिन क्रिसमस एवं शीतकालीन अवकाश को देखते हुए जन प्रतिनिधियों ने बैठक की तिथि में बदलाव करने का अनुरोध किया था।
इसे देखते हुए झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक शशि रंजन ने सभी उपायुक्तों को पत्र भेजकर अब चिह्नित विद्यालयों में जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में होनेवाली बैठक 16 जनवरी को आयोजित करने को कहा है।
बताते चलें कि मंत्रियों, सांसदों एवं विधायकों से अपने क्षेत्र के कम से कम 10 स्कूलों का भ्रमण कर उक्त बैठक में सम्मिलित होने का अनुरोध किया गया है। चिह्नित विद्यालयों से अतिरिक्त अन्य सरकारी विद्यालयों में यह बैठक शुक्रवार से ही शुरू हो गई है।
राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य में चल रही शीतलहर को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनता से सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने अपने संदेश में कहा है कि शीतलहर में लोग आवश्यक सावधानियां बरतें और सुरक्षित रहें। उन्होंने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने का सुझाव दिया है।
विशेषकर सुबह और शाम के समय अनावश्यक घर से नहीं निकलने की बात कही है। उन्होंने कहा कि लोग गर्म कपड़े पहनें और बच्चों व बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। ठंड से बचने के लिए अलाव या हीटर का प्रयोग करें, लेकिन वहां पर्याप्त वायु संचार का भी ध्यान रखें।
यदि खांसी-जुकाम, कमजोरी और सांस लेने में कठिनाई जैसे लक्षण दिखाई दें तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। उन्होंने किसी तरह की आपात स्थिति में स्वास्थ्य विभाग की 108 एम्बुलेंस सेवा, 104 हेल्पलाइन अथवा 1800-345-6540 पर संपर्क करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है।
