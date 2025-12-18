झारखंड सहायक लोक अभियोजक परीक्षा को निष्पक्ष बनाने के लिए धारा 163 लागू, रांची में 27 केंद्रों पर आयोजन

जागरण संवाददाता, रांची। झारखंड लोक सेवा आयोग रांची द्वारा आयोजित झारखंड अभियोजन के सेवा अंतर्गत सहायक लोक अभियोजक (सीधी भर्ती) प्रतियोगिता परीक्षा 20 दिसंबर को रांची जिला के विभिन्न 27 परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएगी।

कदाचारमुक्त वातावरण में परीक्षा का आयोजन एवं विधि-व्यवस्था संधारण के लिए उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रांची एवं अपर जिला दंडाधिकारी, विधि व्यवस्था, रांची द्वारा पुलिस बल एवं पुलिस पदाधिकारी के साथ दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है।

बीएनएसएस की धारा 163 लागू

असामाजिक तत्व परीक्षा केंद्रों पर भीड़ लगाकर विधि-व्यवस्था भंग करने की चेष्टा कर सकते हैं, इस आशंका को देखते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी सदर द्वारा बीएनएसएस की धारा 163 के अंतर्गत परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा जारी की गई है।