Jharkhand दो वर्ष में भी नहीं हुई प्राचार्यों की नियुक्ति, अब विज्ञापन रद

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) दो वर्ष में भी राजकीय एवं राजकीयकृत (बालक एवं बालिका) प्लस टू विद्यालयों में प्राचार्यों की नियुक्ति नहीं कर सका।अब आयोग ने नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन को रद कर दिया है।

आयोग ने शुक्रवार को इस संबंध में सूचना जारी कर दी। जेपीएससी ने राज्य के 59 ऐसे विद्यालयों में प्राचार्य के 39 पदों पर नियुक्ति के लिए 29 मार्च 2023 में ही विज्ञापन प्रकाशित कर आवेदन मंगाए थे। लेकिन यह नियुक्ति नहीं हो सकी।

जेपीएससी ने नियुक्ति विज्ञापन रद करने की सूचना जारी कर कहा कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा इन पदों पर नियुक्ति के लिए भेजी गई अधियाचना को मूल रूप से वापस लिए जाने के कारण उक्त विज्ञापन को रद किया जाता है।

दरअसल, विभाग ने अब इन पदों पर नियुक्ति हाल ही में गठित झारखंड माध्यमिक आचार्य नियुक्ति नियमावली-2025 के तहत करने का निर्णय लिया है। इसके तहत अब नए सिरे से नियुक्ति की अधियाचना जेपीएससी को भेजी जाएगी। बताते चलें कि इन विद्यालयों में प्राचार्यों के पद लंबे समय से रिक्त है।

जून 23 के बाद अभ्यर्थियों को कोई जानकारी नहीं जेपीएससी द्वारा नियुक्ति के लिए आनलाइन आवेदन मंगाने के बाद संबंधित नियुक्ति नियमावली के कुछ प्रविधानों को लेकर आयोग और विभाग के बीच पत्राचार चलता रहा। जून 2023 के बाद अभ्यर्थियों को कोई सूचना नहीं दी गई कि प्रतियोगिता परीक्षा कब आयोजित होगी। पत्राचार का सिलसिला खत्म होने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया ठंडे बस्ते में चली गई। इधर, विभाग ने नई नियुक्ति नियमावली गठित कर दी।

अब प्राचार्य की जगह प्रधानाचार्य की नियुक्ति, ग्रेड पे भी कम नई नियुक्ति नियमावली में राजकीय प्लस टू उच्च विद्यालयों में प्राचार्य के पद को बदलकर प्रधानाचार्य कर दिया गया है। साथ ही इस पद का ग्रेड पे 7,600 से घटाकर 4,800 कर दिया गया है। इस पद के लिए आवश्यक अर्हता में भी कुछ बदलाव किया गया है।