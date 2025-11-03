Jharkhand Politics: घाटशिला उप चुनाव में महागठबंधन में दरार, अलग-थलग पड़ा राजद

राज्य ब्यूरो, रांची । राष्ट्रीय जनता दल (राजद) झारखंड के नेता, प्रदेश राजद का शीर्ष नेतृत्व, युवा राजद के नेता, पदाधिकारी व सदस्य बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में जी-जान से जुटे हैं। झारखंड में राजद महागठबंधन दल का सदस्य है। यहां महागठबंधन की ओर से घाटशिला उप चुनाव में झामुमो प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इसके बावजूद घाटशिला में राजद की ओर से कोई गतिविधि नहीं है। यहां राजद का सिर्फ नैतिक समर्थन है।

पार्टी के कोई भी नेता, पदाधिकारी या सदस्य घाटशिला उप चुनाव में अब तक महागठबंधन के मंच पर अब तक अपनी उपस्थिति नहीं दर्ज करा सके। घाटशिला उप चुनाव को लेकर 11 नवंबर को मतदान होना है, जिसकी तैयारी में सभी जुटे हैं और अपने-अपने प्रत्याशी के पक्ष में अभियान चला रहे हैं।

बिहार विधानसभा चुनाव पर है झारखंड राजद का पूरा ध्यान वर्तमान में झारखंड राजद का पूरा ध्यान बिहार विधानसभा चुनाव पर है। बिहार में राजद प्रत्याशियों की जीत के लिए झारखंड राजद के नेता विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में अभियान चला रहे हैं।

छठ पूजा के समापन के साथ ही ये नेता, पदाधिकारी व सदस्य बिहार के विभिन्न विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार के लिए झारखंड से रवाना हुए हैं। झारखंड सरकार में राजद कोटे के मंत्री संजय प्रसाद यादव के रिश्तेदार भी बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं।