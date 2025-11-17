Language
    Jharkhand Politics: अब झारखंड में होनेवाले एसआइआर पर कांग्रेस ने छेड़ा अलग राग, कहा - सभी नेता बिहार से सबक लें

    By Manoj Singh Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 11:01 PM (IST)

    रांची में कांग्रेस भवन में झारखंड के कांग्रेसी नेताओं की बैठक हुई। प्रदेश प्रभारी के. राजू ने एसआइआर प्रक्रिया पर सतर्क रहने का निर्देश दिया। उन्होंने बिहार में मतदाता सूची से नाम हटाने की घटना से सबक लेने की बात कही। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने भाजपा पर मतदाताओं के नाम कटवाने का आरोप लगाया और एसआइआर प्रक्रिया के प्रति जागरूकता फैलाने की बात कही।

    congress प्रदेश प्रभारी के. राजू ने झारखंड में शुरू होने वाली एसआइआर प्रक्रिया को अत्यंत संवेदनशील बताते हुए सभी नेताओं को सतर्क रहने का निर्देश दिया।

    राज्य ब्यूरो, रांची । Jharkhand के कांग्रेसी सांसद, विधायक, मंत्री एवं वरीय नेताओं के साथ कांग्रेस भवन में एक बैठक हुई। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश प्रभारी के. राजू ने झारखंड में शुरू होने वाली एसआइआर प्रक्रिया को अत्यंत संवेदनशील बताते हुए सभी नेताओं को सतर्क रहने का निर्देश दिया।

    उन्होंने कहा कि जिस तरह बिहार में 56 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए, वैसी स्थिति झारखंड में न हो, इसके लिए संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत और चौकन्ना रहना होगा। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि 15 दिसंबर तक झारखंड के सभी बूथों पर बीएलए की नियुक्ति जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुनिश्चित करें और इस प्रक्रिया में सभी सांसद, मंत्री, विधायक एवं पूर्व प्रत्याशी सक्रिय सहयोग दें।

    प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि झारखंड के प्राकृतिक संसाधनों के कारण यह राज्य भाजपा के निशाने पर है, और सत्ता पाने के लिए भाजपा हर संभावित हथकंडा अपना सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा, चुनाव आयोग को जेबी संस्था बनाकर, एक सुनियोजित अभियान के तहत आम मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से कटवाने का प्रयास कर रही है ।

    ताकि आगामी चुनाव में इसका लाभ उठाया जा सके। उन्होंने कहा कि एसआइआर SIR की प्रक्रिया को जनता तक पहले से पहुंचाना आवश्यक है, ताकि लोग जागरूक होकर समय रहते अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक सांसद, विधायक, मंत्री एवं सभी पूर्व प्रत्याशी अपने-अपने क्षेत्र के बूथों पर बीएलए की नियुक्ति करेंगे।

    अभी से मतदाता सूची के सत्यापन की प्रक्रिया शुरू करते हुए एसआइआर के हर बिंदु की जानकारी जनता तक पहुंचाएंगे, ताकि लोग प्रक्रिया को समझकर समय पर भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। बैठक में प्रदेश सह प्रभारी डा. बेला प्रसाद, भूपेंद्र मारावी उप नेता राजेश कच्छप, मंत्री राधा कृष्ण किशोर, मंत्री दीपिका पांडे, मंत्री इरफान अंसारी, मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, सांसद कालीचरण मुंडा, पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव, विधायक रामचंद्र सिंह, भूषण बाड़ा, निशात आलम, ममता देवी, सोनाराम सिंह सिंकू सहित अन्य नेता मौजूद थे।