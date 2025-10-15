Jharkhand Politics: वोट की हेराफेरी हो रही, संघर्ष को तैयार रहें, सीएम हेमंत सोरेन ने झामुमो कार्यकर्ताओं से की अपील

राज्य ब्यूरो, रांची। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) की केंद्रीय समिति की बुधवार को रांची के सोहराई भवन में हुई बैठक में पार्टी अध्यक्ष व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संगठन को चुस्त-दुरुस्त रखने का मूलमंत्र दिया। 13वें महाधिवेशन के बाद यह पहली बैठक थी, जिसमें उन्होंने वोट की हेराफेरी के खिलाफ एकजुट संघर्ष और संगठन की मजबूती पर जोर दिया। बैठक का संचालन झामुमो महासचिव विनोद पांडेय ने किया। हेमंत सोरेन ने बैठक में उपस्थित मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि देश में वोट की हेराफेरी चल रही है और यह अब सतह पर आ चुकी है। ऐसे में हमें बूथ से लेकर पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर तक संगठन को मजबूत, सक्रिय, जागरूक और एकजुट रखना होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि केवल संगठन की एकता और जागरूकता ही वोट चोरी के खिलाफ संघर्ष को जायज अंजाम तक पहुंचा सकती है।

JMM कार्यकर्ता गलत को रोकने और सही के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार रहें सीएम ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे गलत को रोकने और सही के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार रहें। उन्होंने कहा कि हमें कमर कस कर रखनी होगी। गलत नहीं होने देना है, और सही के लिए डटकर मुकाबला करना है।