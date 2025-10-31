Jharkhand Politics: भाजपा ने लगाया आरोप- राज्य में नए टेंडर घोटाले की पृष्ठभूमि लिखी जा रही, बिना अनुमानित राशि के निकाली जा रही निविदा

राज्य ब्यूरो, रांची। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने शुक्रवार को एक प्रेस वक्तव्य जारी कर कहा कि राज्य में नए टेंडर घोटाले की पृष्ठभूमि लिखी जा रही है। प्रतुल ने कहा कि भवन निर्माण विभाग के प्रमंडल संख्या-1 का जो भी टेंडर अखबारों में या वेबसाइट पर निकाला जा रहा है, उसमें किए जाने वाले कार्य की राशि का जिक्र ही नहीं हो रहा।

यानी इच्छुक लोगों को यह अंदाज ही नहीं होगा कि यह टेंडर कितने का है। जब आप पैसा देकर टेंडर पेपर और बीओक्यू को खरीदते हैं तब जाकर आपको अनुमानित राशि का पता चलता है। प्रतुल ने इसे एक नए टेंडर घोटाले की पृष्ठभूमि बताया है। सामान्य तौर पर नए आने वाले टेंडर में कार्य का नाम और खर्च होने वाली अनुमानित राशि का जिक्र होता है। लेकिन प्रमंडल-1 में निकल रहे टेंडर के नोटिस में इसका जिक्र नहीं हो रहा।