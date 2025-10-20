Jharkhand Police का यूपी माडल, रांची में अपराधी के दोनों पैर में गोली मारकर बनाया लंगड़ा, फिर दबोचा

जागरण संवाददाता,रांची। एक बार फिर झारखंड पुलिस ने यूपी मॉडल अपमनाया। रांची में हत्या के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस के पर अपराधी ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फिर भागने लगा। पुलिस ने उसके दोनों पैर में गोली मारकर लंगड़ा बना दिया। फिर आसानी से दबोच लिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



पकड़ा गया अपराधी कांके रोड स्थित चौपाटी रेस्टोरेंट के संचालक विजय नाग की हत्या का मुख्य आरोपित अभिषेक है। रविवार देर रात कांके इलाके में हुई मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने अभिषेक को पकड़ने की कोशिश की, जिसमें वह पुलिस पर फायरिंग करता हुआ भागने लगा।

रिम्स में इलाजरत अभिषेक। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली अभिषेक के दोनों पैरों में लगी। इसके बाद उसे काबू में कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि अभिषेक अपनी गर्भवती पत्नी से मिलने के लिए कांके आ रहा था। इसी इनपुट के आधार पर तीन जगहों पर चेकिंग अभियान चलाया गया।



पहला चेकिंग प्वाइंट को चकमा देकर वह आऐगे निकल गया। लेकिन दूसरी चेकिंग पर पुलिस की तैनाती देखकर उसने फायरिंग शुरू कर दी और आगे बढ़ गया। तीसरे चेकिंग प्वाइंट पर जब पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की तो वह गाड़ी छोड़कर भागने लगा और लगातार फायर करता रहा।

रिम्स में चल रहा इलाज जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोलियां चलाईं,जिसमें आरोपित के पैर में दो गोली लग गई। घायल अभिषेक को रिम्स में भर्ती कराया गया है। जैसे ही उसकी हालत में सुधार होगा, उसे न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। अभिषेक को पुलिसकर्मी ने दिया था हथियार अभियुक्त अभिषेक की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को जानकारी मिली कि घटना के समय उसे अवैध हथियार पूर्व पुलिसकर्मी हरेंद्र ने उपलब्ध कराया था। हरेंद्र पहले पुलिस विभाग में कार्यरत था और वीआरएस लेने के बाद अपने चालक के साथ मिलकर अभिषेक के साथ जमीन के कारोबार में संलिप्त था।



पकड़े जाने के बाद अभिषेक ने पुलिस को बताया कि हरेंद्र और उसका चालक इस वक्त पिठौरिया में मौजूद हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने तत्काल छापेमारी कर दोनों को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है।



एसएसपी राकेश रंजन के नेतृत्व में चौथी बड़ी मुठभेड़ एसएसपी राकेश रंजन के कार्यभार संभालने के बाद यह चौथी मुठभेड़ हुई है, जिसमें पुलिस को सफलता मिली है। इससे पहले मैक्लुसकीगंज, रातू और तुपुदाना में भी मुठभेड़ हो चुकी है। तुपुदाना मुठभेड़ के बाद सुजीत सिन्हा गिरोह के दस अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। रांची पुलिस अब यूपी पुलिस के तर्ज पर त्वरित एक्शन मोड में आ चुकी है। खुद राकेश रंजन इससे पहले चतरा में भी कई मुठभेड़ों को अंजाम दे चुके हैं। इस तरह की सख्त कार्रवाई से रांची में अपराधियों में खौफ पैदा हो गया है।