Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Jharkhand Police: वर्दी पर स्टार तो बढ़े लेकिन नहीं मिला प्रमोशन का लाभ, रिटायरमेंट से पहले गरमाया मुद्दा 

    By Dilip Kumar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 09:06 AM (IST)

    झारखंड पुलिस में कई पुलिसकर्मियों को वर्दी पर स्टार तो मिले, लेकिन प्रमोशन का लाभ नहीं मिला। रिटायरमेंट के करीब आ रहे पुलिसकर्मियों के लिए यह मुद्दा और भी गंभीर हो गया है। पुलिसकर्मी सरकार से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं ताकि उन्हें प्रमोशन मिल सके और वे बिना प्रमोशन के रिटायर न हों।

    prefferd source google
    Hero Image

    राज्य ब्यूरो, रांची। वर्दी पर झारखंड पुलिस सेवा (जेपीएस) के बैच के साथ लगे एक स्टार के स्थान पर तीन स्टार तो लग गए, डीएसपी में प्रोन्नत तो हो गए, लेकिन काम वही पुलिस इंस्पेक्टर का ही कर रहे हैं। स्टार लग गया, लेकिन प्रमोशन का लाभ अब तक नहीं मिला। इसका लाभ तभी मिलेगा, जब इन प्रोन्नत अधिकारियों का कहीं पदस्थापन होगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    झारखंड लोक सेवा आयोग ने राज्य के 64 पुलिस इंस्पेक्टरों को डीएसपी में प्रोन्नति दी थी। 26 जून को इससे संबंधित अधिसूचना जारी हुई थी। अधिसूचना जारी हुए चार महीने से अधिक हो गए, लेकिन इन अधिकारियों की पोस्टिंग नहीं हो सकी।

    एक अधिकारी अजय कुमार सेवानिवृत्त होने वाले थे उससे पहले ही राज्य सरकार ने उन्हें विशेष शाखा में डीएसपी के पद पर पदस्थापित कर दिया था, ताकि उन्हें प्रोन्नति संबंधित लाभ मिल सके।

    पांच नवप्रोन्नत अधिकारी हैं सेवानिवृत्त होने के कतार में

    अब भी पांच अधिकारी, जिन्हें इंस्पेक्टर से डीएसपी में प्रोन्नति मिली थी, वे सेवानिवृत्त होने के कतार में हैं। इसी नवंबर महीने में विनोद कुमार सेवानिवृत्त हो जाएंगे। अगर 30 नवंबर के पहले उनका पदस्थापन नहीं हुआ तो उन्हें डीएसपी वाला लाभ नहीं मिल पाएगा। उन्हें इंस्पेक्टर के पद के अनुरूप ही लाभ मिलेगा।

    इसके बाद जनवरी में चार प्रोन्नत डीएसपी सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इनमें अखिलेश प्रसाद मंडल, सरोज कुमार सिंह, शैलेश प्रसाद और विनोद उरांव शामिल हैं। अगर सेवानिवृत्ति के पूर्व इनकी पोस्टिंग नहीं हुई तो इन्हें भी डीएसपी में प्रोन्नति का कोई लाभ नहीं मिलेगा। जारी अधिसूचना में यह स्पष्ट अंकित है कि प्रोन्नति संबंधित सभी लाभ पोस्टिंग की तिथि से प्रभावी होंगे।