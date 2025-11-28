Jharkhand Police Promotion: डीएसपी राधा प्रेम किशोर सहित 9 अधिकारी बन गए IPS, नोटिफिकेशन जारी

राज्य ब्यूरो, रांची। यूपीएससी की समिति ने राज्य पुलिस सेवा के नौ सीनियर डीएसपी को आईपीएस संवर्ग में प्रोन्नति दे दी है। इन अधिकारियों में चाईबासा के डीएसपी मुख्यालय शिवेंद्र, विशेष शाखा के डीएसपी राधा प्रेम किशोर, पदस्थापन की प्रतीक्षा कर रहे डीएसपी मुकेश कुमार महतो शामिल हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इनके अलाव, जैप-8 लेस्लीगंज पलामू के सीनियर डीएसपी मजरूल होदा, जैप-5 देवघर के प्रभारी समादेष्टा दीपक कुमार, झारखंड जगुआर के एडिशनल डीएसपी राजेश कुमार भी आईपीएस में प्रमोट हो गए हैं। वहीं, प्रमोशन लिस्ट में जैप-2 टाटीसिलवे के एडिशनल डीएसपी अविनाश कुमार, झारखंड पुलिस अकादमी हजारीबाग के एडिशनल डीएसपी रोशन गुडिया, सीसीआर के एडिशनल डीएसपी राम सामद का नाम भी शामिल है। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है।

इंस्पेक्टर से डीएसपी में प्रोन्नत एक और अधिकारी सेवानिवृत्त, 62 को अब भी पोस्टिंग का इंतजार दूसरी ओर, इंस्पेक्टर से डीएसपी में प्रोन्नत हुए एक और अधिकारी शुक्रवार को सेवानिवृत्त हो गए। सेवानिवृत्त अधिकारी विनोद कुमार हैं, जिन्हें राज्य सरकार ने एक सप्ताह पहले ही विशेष शाखा में डीएसपी के पद पर पदस्थापित किया था। करीब पांच महीने से डीएसपी में प्रोन्नत अधिकारियों का पदस्थापन नहीं हो रहा है।

64 नवप्रोन्नत डीएसपी में दो सेवानिवृत्त हो गए हैं। दोनों ही अधिकारियों को राज्य सरकार ने सेवानिवृत्ति से कुछ दिन पहले पदस्थापन किया है, ताकि उन्हें प्रोन्नति संबंधित लाभ मिल सके। अब भी 62 अधिकारी पदस्थापन का इंतजार कर रहे हैं।