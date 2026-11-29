राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य स्थापना दिवस व सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर वीरता पदक से सम्मानित आईजी नरेंद्र सिंह व एसएसपी राकेश रंजन तथा उनकी टीम को चतरा के लावालौंग थाना क्षेत्र के नौडीहा-गरहे जंगल में कारगर अभियान चलाने के लिए दिया गया है।

इस टीम ने तीन अप्रैल 2023 को 25-25 लाख रुपये के दो स्पेशल एरिया कमेटी (सैक) सदस्य व पांच-पांच लाख रुपये के तीन सब जोनल कमांडर यानी कुल 65 लाख रुपये के इनामी पांच माओवादियों को मार गिराया था। उस वक्त नरेंद्र सिंह हजारीबाग रेंज के डीआईजी थे, वहीं राकेश रंजन चतरा के एसपी थे। पदक पाने वाले अन्य अधिकारियों व जवानों में तत्कालीन हंटरगंज थाना प्रभारी सनोज चौधरी व सिपाही प्रकाश कुमार यादव शामिल हैं।

तत्कालीन एसपी चतरा राकेश रंजन को गुप्त सूचना मिली थी कि लावालौंग थाना क्षेत्र के उक्त स्थान पर बड़े माओवादी जुटे हैं और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी में हैं। इसी सूचना पर अधिकारियों व जवानों की टीम ने दो अप्रैल की रात से ही उक्त घटनास्थल की घेराबंदी शुरू कर दी थी। इसमें कोबरा, सीआरपीएफ व जिला बल के जवानों को शामिल किया गया था। तत्कालीन डीआईजी नरेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में टीम ने रात के अंधेरे में ही घोर जंगली क्षेत्र व पहाड़ी से होते हुए माओवादियों की घेराबंदी कर दी थी।

सुबह होते ही जवानों का माओवादियों से सामना हुआ और दोनों तरफ से गोलीबारी हुई, जिसमें बिना किसी क्षति के जवानों ने पांचों कुख्यात माओवादियों को मार गिराया था। मौके से सुरक्षा बलों ने दो एके-47, दो इंसास, दो अन्य राइफलें व भारी मात्रा में गोला-बारूद, वायरलेस सेट आदि की बरामदगी की थी।

मारे गए नक्सली और उनका आपराधिक इतिहास गौतम पासवान उर्फ सुरेश उर्फ राम प्रवेश उर्फ अरुण: यह माओवादियों का स्पेशल एरिया कमेटी सदस्य था। इसपर राज्य सरकार ने 25 लाख रुपये का इनाम घोषित कर रखा था। इसके विरुद्ध झारखंड-बिहार में कुल 100 कांड दर्ज थे। ये सभी कांड नक्सल, हत्या का प्रयास, हत्या, आगजनी व लूट से संबंधित धाराओं में दर्ज थे।

अजीत उरांव उर्फ चार्लिस उरांव उर्फ चालिस उर्फ तूफान: यह माओवादियों का स्पेशल एरिया कमेटी सदस्य था। इसपर भी राज्य सरकार ने 25 लाख रुपये का इनाम घोषित कर रखा था। इसके विरुद्ध बिहार-झारखंड के थानों में कुल 50 कांड दर्ज हैं। ये सभी कांड नक्सल, हत्या का प्रयास, हत्या, आगजनी व लूट से संबंधित धाराओं में दर्ज थे।

अमर गंझू उर्फ अमर भोक्ता उर्फ धीरू गंझू: यह माओवादियों का सब जोनल कमांडर था। इसपर राज्य सरकार ने पांच लाख रुपये का इनाम घोषित कर रखा था। इसके विरुद्ध बिहार-झारखंड में कुल 18 कांड दर्ज थे। ये कांड चतरा के सिमरिया व कुंदा के अलावा गया के आमस, डुमरिया, बांकेबाजार के रौशनगंज, लुटुवा, औरंगाबाद के मदनपुर व देव थाने में दर्ज थे।

अजय यादव उर्फ नंदु: यह माओवादियों का सब जोनल कमांडर था। इसपर भी राज्य सरकार ने पांच लाख रुपये का इनाम रखा था। इसके विरुद्ध कुल 12 कांड दर्ज थे। ये कांड चतरा के कुंदा, प्रतापपुर, पलामू के पांकी, लातेहार के हेरहंज, बालूमाथ, बारेसाढ़, गारू व महुआटांड़ थाने में दर्ज थे।