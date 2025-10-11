Language
    Jharkhand के 55 हजार प्लस टू छात्रों के लिए खुशखबरी, मिलेगा इंटर्नशीप, आयोजित होगी कौशल प्रतियोगिता

    By Neeraj Ambastha Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 06:01 AM (IST)

    झारखंड के 55 हजार प्लस टू छात्रों के लिए खुशखबरी है। उन्हें इंटर्नशीप का अवसर मिलेगा और कौशल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इंटर्नशीप से छात्रों को व्यवहारिक अनुभव मिलेगा और कौशल प्रतियोगिता में वे अपनी प्रतिभा दिखा सकेंगे। शिक्षा विभाग की इस पहल से छात्रों में उत्साह है और वे अपने भविष्य को लेकर आशान्वित हैं।

    प्लस टू उच्च विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को पहली बार इंटर्नशीप के रूप में एकमुश्त राशि मिलेगी।

    नीरज अम्बष्ठ, जागरण, रांची। राज्य के प्लस टू उच्च विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को पहली बार इंटर्नशीप के रूप में एकमुश्त राशि मिलेगी।

    समग्र शिक्षा अभियान के तहत राज्य के 594 ऐसे विद्यालयों के 54,889 विद्यार्थियों को एक-एक हजार रुपये इंटर्नशीप के रूप में मिलेंगे।

    केंद्र ने समग्र शिक्षा अभियान के चालू वित्तीय वर्ष के बजट में दूसरी बार संशोधन किया है, जिसमें इसकी स्वीकृति प्रदान की गई है।

    व्यावसायिक शिक्षा पाने वाले विद्यार्थियों को मिलेगा लाभ

    इसका लाभ उन विद्यार्थियों को मिलेगा जो व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। केंद्र ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययन विद्यार्थियों के लिए जिला व राज्य स्तर पर कौशल प्रतियोगिता आयोजित करने के प्रस्ताव पर भी स्वीकृति प्रदान की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    साथ ही विज्ञान प्रदर्शनी, जाब फेयर, क्विज कंपटीशन आदि कार्यक्रमों के लिए भी राशि की स्वीकृति मिली है, जो पहली बार आयोजित होंगे।

    केंद्र ने सबसे पहले मार्च में वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट के लिए केंद्रांश (60 प्रतिशत) के रूप में 1099.03 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की थी।

    संशोधित वर्क प्लान को दी गई स्वीकृति 

    जुलाई माह में संशोधित वर्क प्लान की स्वीकृति दी गई, जिसमें केंद्रांश की राशि बढ़ाकर 1156.90 करोड़ रुपये की गई। इसमें माध्यमिक शिक्षा के लिए स्वीकृत राशि 277.31 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 335.18 करोड़ रुपये की गई।

    हाल ही में केंद्र ने दूसरी बार समग्र शिक्षा अभियान के बजट में संशोधन किया, जिसमें केंद्रांश की राशि बढ़कर 1177.35 करोड़ रुपये हो गई।

    इस तरह, केंद्रांश की राशि में कुल 78.31 करोड़ की वृद्धि हुई। दूसरी बार शिक्षक शिक्षा मद में केंद्रांश की राशि 20.05 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 335.18 करोड़ रुपये की गई।

    इसके तहत चार जिलों के डायट (जिला शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान) को सेंटर आफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने के राज्य के प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की गई।

    इसर 34 करोड़ रुपये खर्च होंगे। प्राथमिक शिक्षा के लिए शुरू में स्वीकृत 801.67 करोड़ रुपये में कोई वृद्धि नहीं की गई है।

    जिला स्तर पर गठित होगा असेसमेंट सेल

    समग्र शिक्षा अभियान के तहत जिला स्तर पर असेसमेंट सेल का गठन होगा। इस सेल का मुख्य दायित्व बच्चों के लर्निंग आउटकम तथा शिक्षकों के शिक्षण क्षमता का मूल्यांकन किया जाएगा। इसके लिए प्रति जिला को 10 लाख रुपये सालाना उपलब्ध कराए जाएंगे।

    पोशाक और टेक्स्टबुक की राशि में वृद्धि नहीं

    केंद्र ने बच्चों को निश्शुल्क पोशाक और टेस्टबुक वितरण की राशि में वृद्धि नहीं की है। पोशाक के लिए पूर्व की तरह प्रति छात्र छह सौ रुपये और टेस्टबुक के लिए 250 रुपये स्वीकृत हुए हैं।